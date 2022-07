TAMAULIPAS.- Tras la reciente visita a Nuevo León del titular de la Secretaría de Gobernación, uno de los personajes fuertes del Gabinete Federal y una de las personas del círculo cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador, dejó una estela de dudas acerca de sus formas públicas, que sí había contradicho a López Obrador, que sí había desdeñado a Irma María García Hinojosa, que sí le molestó la pinta de bardas que de pronto aparecieron a favor de “Claudia” –en velada alusión a Claudia Sheinbaum; todo lo anterior está muy alejado de la realidad, está muy fácil no se equivoquen con Adán Augusto López Hernández.

Ciertamente, no le llamó a María García Hinojosa para comentarle que debería dejar su cargo como delegada de Gobernación, dándose cuenta ella por la televisión sobre el anuncio que se hizo durante la visita de López Hernández que el nuevo titular sería el experimentado abogado Héctor Gutiérrez; la reacción de María no se hizo esperar, indignada realizó varias llamadas telefónicas, pero el golpe ya estaba dado.

La realidad es que ya se comentaba sobre la lejanía de la funcionaria, desaparecida por la veda electoral, por el COVID19, por “n” cantidad de eventualidades más, eso le facilitaría al tabasqueño hacer el movimiento, de la forma que lo hizo.

Insisto no se equivoquen con Adán Augusto Algunos comentaron que, por la llegada de Clara Luz Flores como la nueva titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, le otorgaron el nombramiento en Gobernación a Héctor Gutiérrez, aunque sí fue parte de su equipo de campaña por la gubernatura de Nuevo León, pero el experimentado abogado tiene tentáculos que van desde Sonora hasta Tamaulipas, desde Nuevo León hasta el centro neurálgico domiciliado en la calle de Bucarelli en la Ciudad de México.

Héctor jugará un papel importante no solo en tierras neolonesas, sino en la incipiente gubernatura en Tamaulipas, y en las próximas campañas en Coahuila. Al tiempo. No se equivoquen con Adán Augusto con la idea que es una de las piezas fuertes del presidente Andrés Manuel para que sea el candidato Presidencial para encabezar al movimiento lopezobradorista, sería sí viera López Obrador un alto riesgo de control en la sucesión, mientras tanto no lo será porque lo atrajo al Gabinete Federal por otras razones, principalmente las siguientes tres:

1. MANO DURA DEL LOPEZOBRADORISMO Adán Augusto se caracteriza por tener mano dura, sin llegar a ser altanero. Como buen tabasqueño cuando tiene una idea, sobre todo para poner orden según su planteamiento, es inflexible. Su inclusión en el Gabinete Federal fue una clara señal del presidente Andrés Manuel sobre el descontrol interno que existía, además de ser una persona que se le reconoce tanto en el “Grupo de Los Bolivarianos”, como en el “Grupo de Los Académicos”.

2. CABEZA FRÍA PARA NEGOCIAR No solo no sabe proyectar emociones, sino que su personalidad para negociar con cabeza fría es una fuerte característica de Adán Augusto, algo que le brinda ventaja con sus adversarios dentro o fuera del movimiento lopezobradorista.

3 GARANTIZAR LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL Por todo lo anterior, y estar en el círculo personal del presidente Andrés Manuel desde hace muchas décadas, será el responsable de asegurar que la sucesión Presidencial se dé en los términos que le convengan a López Obrador.

APUNTES Cuando estuve en la mesa de asesores del entonces gobernador Arturo Núñez Jiménez, después del tradicional desayuno de los lunes que teníamos en la Quinta Grijalva, estábamos en los jardines conversando Gustavo Rosario Torres, secretario General de Gobierno de Tabasco, viendo hacia el área donde está lo que le llamaban “el cine” cuando me dice “Mira David, ahí en esa salida de emergencia la tenemos sellada porque detrás de ese portón vive Adán Augusto, que en cualquier momento se puede meter para acá”, fue un breve comentario que describe la forma sigilosa que tiene el actual titular de Gobernación, por aquel entonces no sonaba como aspirante a gobernar su entidad, ciertamente, se metió como gobernador y ahora es el casi silente secretario de Gobernación junto a su casi hermano Andrés Manuel López Obrador. ¿Y tú, qué opinas? www.daviddorantes.com