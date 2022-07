COMAPA sostiene reunión de acercamiento con CANACO Tampico

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Esta mañana se llevó a cabo una reunión de acercamiento entre la Cámara Nacional de Comercio (CANACO Tampico) representada por su presidente Carlos Muñoz González y personal de la COMAPA encabezados por el Gerente General del organismo Gabriel Alejandro Guerra Turrubiates.

En la reunión efectuada en la sala de juntas del organismo, el gerente general detalló que el propósito de la reunión es estrechar lazos de colaboración entre la Comapa y la CANACO Tampico con la finalidad de realizar una planeación estratégica que permita trabajar en conjunto siempre en beneficio de los comerciantes de la zona sur de Tamaulipas.

“Le vamos a pedir a la CANACO que invite a participar a los comerciantes adheridos a esta cámara en las compras y ventas que hacemos al interior del organismo; nosotros participaremos con ellos en algunos temas importantes que tiene que ver con las tarifas que afectan directamente a los comerciantes para darles todas las facilidades de pago y toda la apertura para que ellos puedan tener una interlocución y una vinculación con Comapa”, expresó Guerra Turrubiates.

Señaló que los integrantes de la cámara se han comprometido para hacer un programa denominado “Comercio Responsable”, este no tiene otra finalidad más que contribuir a dos temas de suma relevancia, el primero el cuidado del agua y el segundo la responsabilidad de los comerciantes de no verter residuos no actos para el drenaje sanitario, para preservar el medio ambiente y la infraestructura hidráulica.

Por su parte Carlos Muñoz González manifestó “agradecemos el recibimiento a la reunión que traerá resultados muy positivos para el comercio, también sabemos que debemos poner de nuestra parte para colaborar y hacer esa cultura de un uso responsable de lo que vertimos a los drenajes, muchos de los problemas que se presentan son ocasionados por nosotros mismos por los ciudadanos. Trabajaremos de la mano con Comapa para brindar todo lo que este de nuestra parte”.

Al encuentro también acudieron por parte de la Cámara de Comercio, Juan Diego Villareal Avalos, Manuel Sobera Biotegui, Roberto Andonie Daccarett y José Ángel Sosa, así como personal del organismo.

POR STAFF