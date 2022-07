Empresarios claman que no vuelvan fuertes las restricciones

TAMAULIPAS.- Empresarios de Tamaulipas expresaron su confianza de no regresar a restricciones fuertes como las aplicadas en el 2020 y 2021, que ocasionaron el cierre de cientos de negocios, esto a pesar de estar en semáforo rojo por el incremento de contagios COVID.

Y es que la ocupación hospitalaria no ha crecido , y los fallecimientos son menos que al inicio de la pandemia sostuvo Abraham Rodríguez Padrón director de la Federación de Cámaras de Comercio.

“El problema que estamos teniendo es el ausentismo laboral, el 40 por ciento de los trabajadores tienen incapacidades lo cual pega muy fuerte y es que de cada 10 empleados, 4 faltan por los contagios COVID y eso hace que se tenga un problema grave, por el otro lado los permisos del IMSS se han ha elevado mucho nada más entre los meses junio y julio eran casi 67 millones los permisos otorgados por el Seguro Social a nivel nacional , una cifra demasiado alta”, apuntó.

Es un tema costoso para el gobierno federal que al final de cuenta nosotros los empresarios también lo pagamos porque somos unos de los que aportamos y el ausentismo que impacta seriamente a la producción, por eso los comercios, no hemos dejado el tema de los cubre bocas y el gel antibacterial, pero no vemos riesgo de que se den mayores restricciones porque la ocupación hospitalaria no ha incrementado aunque somos promotores de que se activen los protocolos sanitarios.

Insistió en que al inicio de esta pandemia el tema fue la ocupación hospitalaria, los hospitales estaban saturados por lo que se tomaron medidas drásticas como fue la movilidad, eso hizo que gran parte de las empresas tuvieran que cerrar sus puertas, ahorita la ocupación hospitalaria no ha sido el problema debido a que la gente se ha contagiado pero presenta un cuadro gripal que requiere más que de atención en casa.

Expuso que en todas las súper tiendas y tiendas de conveniencia nadie entra sin cubre bocas, en los negocios de colonias no se les exige, las fiestas como si nada ahí es donde vienen los contagios y que gracias a la vacuna que ya la cepa de OMICRON es menos letal pero si muy contagiosa, ya no hay tantos fallecimientos, aquí el problema es la sociedad civil, ahorita estamos esperando con el tema de turismo que repunte como en el 2019.

Por Salvador Valadez C.