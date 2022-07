Por primera vez desde su privatización TELMEX se va a huelga

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Más de 700 trabajadores activos y jubilados de Teléfonos de México por primera vez desde que fue privatizada realizaron una huelga, debido a supuestas violaciones al contrato de trabajo en lo que refiere a jubilación, así como al incumplimiento de vacantes.



En punto de las 12:00 horas, trabajadores de Telmex colgó banderas rojinegras en las 5 oficinas de la zona conurbada, señaló el Secretario de Previsión Social de la sección 18, Juan Gregorio Barrera Quiroz.

“A raíz de dos aplazamientos que tenemos, uno es por el no cumplimiento a las vacantes pactadas con la empresa desde hace 3 años, estamos hablando alrededor de 1942 vacantes que no se han podido cubrir”.



En otras partes de la república se replicó esta huelga, en donde participaron cerca de 50 mil trabajadores sindicalizados, y es que desde 1989 que se privatizó no se había presentado una situación similar.

Cabe señalar que las oficinas estuvieron cerradas, es decir, los clientes no pudieron realizar sus pagos.



Además, la repercusión de este movimiento será en días próximos, ya que no habrá reparaciones ni instalaciones, también en caso de presentarse la caída de la poste no habrá nadie que acuda a repararlo.

“Sabemos que sí se verán afectados los usuarios del servicio, porque también en las tiendas Telmex no habrá servicio, ya que desde las 12 del día dejaron de laborar y tampoco hay personal de confianza laborando”.

Por Javier Cortés/ La Razón.