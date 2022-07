India: Ministro termina hospitalizado tras beber agua de un río para demostrar que está limpia

INDIA.- Un Ministro de la India, que gobierna en el estado de Punyab, bebió agua de río para demostrar que está limpia y libre de contaminantes. Sin embargo, terminó en el hospital.

Esto quedó registrado en un video que circula en redes sociales. Dichas imágenes muestran al funcionario Bhagwant Mann sumergir un vaso en el río para llenarlo de agua y tomárselo.

Frente reporteros y otros políticos que le aplauden, el Ministro de la India se bebe completo el vaso con agua que recogió.

Cabe destacar que los hechos ocurrieron en el riachuelo sagrado de Kali Bein, el cual se ubica en la localidad de Sultanpur, Lodhi.

Con motivo de la conmemoración del 22 aniversario de la limpieza del río.

Punjab Chief Minister openly drinks a glass of polluted water from a ‘holy river’ to prove that water is clean. Now admitted to hospital. pic.twitter.com/MH1OLwUlUw

— Ashok Swain (@ashoswai) July 21, 2022