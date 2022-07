Se abrió la baraja

El gobierno fallido de la autodenominada “Cuarta Transformación” y su escisión, obligó a Ricardo Monreal Ávila adelantar la presentación de lo que vendría a ser su Proyecto de Nación rumbo al 2024.

Desde el primer instante del catastrófico obradorismo, uno de los decanos de la política mexicana, Porfirio Muñoz Ledo, puso los puntos sobre las íes, y aunque al interior de morena bajo el amparo del residente de Palacio Nacional han querido desprestigiarlo y silenciarlo, simplemente no han podido, incluso, el también fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), acusa a López Obrador de operar en contubernio con el narcotráfico; siendo la ausencia del Comandante Supremo en la ceremonia luctuosa de los 14 infantes de marina abatidos, su más claro desaire a la institución de honor y lealtad a la nación.

Sin embargo, Porfirio no es el único que ya rompió con el presidente de México. Otro de los históricos de la izquierda nacional es Cuauhtémoc Cárdenas andar del Peje y sus formas de hacer política, por un momento le brindó el apoyo…pero este otro insigne, también ya critica cada vez más fuerte la gestión de Obrador.

Precisamente en el dato histórico Porfirio, Cuauhtémoc y Ricardo Monreal en algún momento cuando priístas, eligieron desafiliarse del tricolor por el dedazo y esa conducta autoritaria del presidencialismo, la misma del presente solo que a diferencia de aquellos años, Muñoz Ledo y Cuauhtémoc ya no tienen para buscar una candidatura.

Contrario a estos dos, sí puede el zacatecano Monreal Ávila, sin embargo, se topa con Mario Delgado, su primer gran obstáculo porque la democratización del movimiento de regeneración nacional ya solo es un pensamiento mágico de Ricardo…porque en los hechos ya quedó más que claro: las practicas de los partidos en extinción son las mismas de morena, y el 31 de julio va a quedar subrayado con la renovación de sus consejeros nacionales en las 31 entidades federativas.

Por lo anterior, aunado a la practica de un gobernante briago de poder, los sectoresSolórzano, y aunque jamás ha estado del todo convencido con el productivos se han alejado del obradoris-

mo; ya se desprendieron de él también los grupos de Porfirio, Cárdenas y seguramente para agosto el presidente de la República

verá definida la escisión de Monreal Ávila, quien desde Zacatecas presentó los primeros esbozos de un Plan Nacional de Desarrollo, incluso, incluye una Reforma monetaria con la revisión del Pacto Fiscal, el principal reclamo de la Alianza Federalista; la reinvención de un Programa nacional de estimulos sociales; el fortalecimiento de la fiscalización; una revisión a conciencia del IVA e IRS, y quizás lo más importante, el respeto al Estado de Derecho, a las instituciones, y al Gobierno de México.

“Debemos transitar hacia la inversión nacional y extranjera; el mensaje que al mundo debemos de dar, es que México respeta y cumple el Estado de derecho; aunque cambien los gobiernos, el Estado mexicano es el mismo y debemos de distinguirnos por ser un país en el que se puede confiar”, recitó Ricardo Monreal Ávila durante la inauguración de la XXXV Convención Regional Noreste de Contadores Públicos en Zacatecas.

Asi unas horas despues de la ridicula acción de poner ¡uy que miedo! De Chico-Che en la mañanera, Monreal pegó un salto agigantado con su propuesta de nación basada en cinco ejes: política fiscal, medio ambien-

te, política exterior, perspectiva de género y rendición de cuentas.

Ricardo Monreal, no se va a pelear con Andrés Manuel, no se va a rebajar pero de manera contudente dijo que va a pelear y lucha con la gente, no contra él. Y lo dijo hace dos semanas en Ciudad Madero, la primera Aduana politica morenista de Tamaulipas gobernada por Adrián Oseguera Kernion.

En la intimidad… El que sale muy sonriente en una fotografía de Twitter es Francisco Cuellar Cardona, posando junto al Dr. Américo Villarreal Anaya y Jesús Ramirez Cuevas, el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de México.

Muy sonriente Paco Cuellar a la espera de que se termine de cocer el arroz.

