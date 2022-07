Siempre si, millones de por medio

Menudo problema causó el regidor LUIS ALEJANDRO ESPINO ACOSTA quien a querer o no encuera de cuerpo y alma a medio mundo empezando por el panismo estatal cuando en un audio donde se escucha aparentemente su voz ofrece millones de pesos a una persona y que está a su vez entregue a cada regidor del cabildo de Reynosa cinco millones de pesos para que voten en su favor en la terna para presidente sustituto del edil CARLOS PEÑA ORTIZ en quien pesa en su contra una orden de aprehensión.

Sin tapujo alguno el también hijo del JORGE ESPINO ASCANIO Auditor Superior del Estado presume que para lograr su objetivo deja entrever que tiene el apoyo de su padre de quien dice estará en el cargo hasta el 2024.

El vástago del auditor va más allá al referir que también tiene supuestamente el respaldo del Fiscal General de Justicia del estado IRVING BARRIOS MOJICA y de la actual legislatura estatal.

Sin guardarse casi nada se oye en el audio la forma en que LUIS ALEJANDRO ESPINO ACOSTA busca a toda costa sustituir en la alcaldía al PEÑA ORTIZ de quien dice su destino jurídico está echado y que no pasara mas alla del mes de septiembre cuando le echen el guante y para ello cita al Fiscal IRVING BARRIOS de tener todo listo.

Indudablemente que con los audios difundido profusamente a través de las redes sociales queda al descubierto como parte de la estructura estatal, del panismo y de la actual legislatura “laboraron” presuntamente en la manera de echar fuera al alcalde e hijo de la ex alcaldesa MAKI ORTIZ DOMINGUEZ de la presidencia municipal.

Por supuesto que a nadie escapa la estulta manera en que el hijo del auditor superior del estado se dejó engañar en la manera en que lo hizo, más, si sabe que si algo está de moda ahora en el mundo político y social es gravar todo tipo de conversaciones.

Por lo demás en caso de confirmarse que la voz de los audios difundidos es precisamente la de LUIS ALEJANDRO ESPINO ACOSTA habría que preguntar de donde salen los millones de pesos que se entregarán a cada regidor que aceptara el trato que prometía, también habría que preguntar quién está detrás de todo este tinglado, porque una cosa es absolutamente segura, el muchacho no se manda solo.

Por cierto ya en anteriores participaciones habíamos dado cuenta que el multicitado hijo del auditor ESPINO ASCANIO, presuntamente se dedicaba a extorsionar a alcaldes y diversos funcionarios a quienes solicitaba grandes sumas de dinero a cambio de hacerse de la vista gorda en las revisiones.

Ahora sólo falta y que también está muy de moda, que LUIS ALEJANDRO ESPINO ACOSTA asiente por todos los santos habidos y por haber que la voz que se escucha en los audios ha sido manipulada.

Igual hay que estar muy pendientes en la manera en que habrá de actuar la actual legislatura principalmente del panismo a cargo de FÉLIX FERNANDO GARCÍA AGUIAR “el moyo” que como se recordará, con denodado frenesí busco desaforar a la diputada URSULA SALAZAR MOJICA por existir un audio donde presuntamente aceptaba “moches” de un proveedor, veremos si mide el asunto con la misma vara.

Por lo pronto la dirigencia del partido Movimiento Ciudadano a cargo de JUAN CARLOS ZERTUCHE ROMERO se deslinda tajantemente de lo acontecido con ESPINO ACOSTA.

Igualmente el Auditor Superior del Estado JORGE ESPINO ASCANIO hace lo propio con el escándalo de su hijo aduciendo que jamás lo alentó a decir o a actuar como lo hizo, es mayor de edad dijo.

En tanto las autoridades sanitarias reportaron casi 700 casos relacionados con la COVID 19 si como lamentablemente siete defunciones por complicaciones con el letal virus.

En ese sentido continúa siendo la ciudad fronteriza de H. Matamoros el epicentro de los contagios con un total de 143 casos seguido por Reynosa con 163 y Tampico con 68 y Madero con 62 respectivamente.

Por lo anterior las autoridades de salud siguen recomendando a la ciudadanía en general a no bajar la guardia ya que de no hacerlo, el índice de contagios irá en franco aumento.

En otro tema En H. Matamoros a través de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social y en coordinación con el Sistema DIF municipal, se puso en marcha la campaña “Donando con el Corazón” en beneficio de mujeres con condiciones de vulnerabilidad.

Fue la explanada del Instituto Municipal de la Mujer digno escenario de la celebración de tan importante evento en el que estuvo presente también la presidenta del DIF local MARSELLA HUERTA DE LOPEZ y el Secretario del Ayuntamiento CARLOS BALLESTEROS GÁLVEZ quien llevó la honrosa representación del alcalde MARIO LOPEZ HERNANDEZ.

Por: Miguel Angel Aguilar Rodriguez

Correo : maguilar96@hotmail.com