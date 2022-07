Hombre atrapa y salva a niña que cayó desde el cuarto piso de un edificio

CIUDAD DE MÉXICO .- Un hombre chino se ha ganado los elogios de todo su país luego de salvar a una niña de dos años que cayó desde lo alto de un edificio, informó la prensa local.

Shen Dong fue considerado un héroe por el gobierno chino tras ser captado atrapando en el aire a una pequeña que resbaló desde el balcón de un cuarto piso de un edificio en la localidad de Tongxiang.

Héroes entre nosotros”, escribió Lijian Zhao, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, en su cuenta de Twitter, junto al video del momento.

Heroes among us. pic.twitter.com/PumEDocVvC — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) July 22, 2022

En cuestión de segundos, el hombre arroja su teléfono y extiende sus manos hacia arriba para atrapar a la niña.

Las autoridades informaron que tanto Shen como la pequeña fueron llevados a un hospital para ser revisados y que ambos se encuentran en buen estado.

Para ser honesto, no puedo recordar los detalles. No recuerdo si me duelen los brazos o algo. Fue solo instinto acercarse a ella”, relató Shen, quien labora en un banco cercano al lugar del suceso, al periódico local Qianjiang Evening News.

Tuve suerte de llegar a tiempo. De lo contrario, me sentiría absolutamente horrible”, agregó.

Con información de Excélsior.