Muere el papá de Eduardo Verástegui

TAMPICO, TAMAULIPAS. – El padre del actor Eduardo Verástegui,murió este viernes luego de permanecer hospitalizado por un infarto cerebral por el que convalencio varios días en un nosocomio del sur de Tamaulipas.

Familiares del actor confirmaron la muerte del empresario cañero la noche de este viernes luego de haber parmanecido convaleciente y ser atendido por personal médico, manteniéndose en todo momento cerca de él los familiares más cercanos, quienes informaron a través de las redes sociales sobre el estado de su salud.

A través de Facebook el actor Eduardo Verástegui dio la noticia sobre la muerte de su padre a quien expreso su admiración, cariño y respeto: “Papá querido, mi guerrero, mi maestro, mi compañero y amigo, ya estás en brazos del Padre. Tu partida me llena de dolor, pero siento mucha paz, porque tengo la certeza de que mamá María te está abriendo las puertas del Cielo. Solo puedo agradecer al Señor que me haya bendecido de tal modo al tenerte como padre. José Jesús Verástegui Treviño, MI PAPÁ, acaba de partir a sus 72 años. Trabajador incansable y fuerte, siempre honesto, nunca te rendiste ante nada. Me quedo con tus manos apretadas al rosario todos estos días; con tu amor interminable de padre, de esposo, de abuelo, de amigo. Con tu fortaleza de luchador, con tus convicciones inquebrantables y tu enorme amor por tu tierra como mexicano ejemplar”

Don José Verastegui Treviño, es un conocido productor cañero, expresidente de la asociación cañera de la zona de El Mante y Xicoténcatl, primo del excandidato César “El Truko” Verástegui Ostos y del diputado Vicente Javier Verástegui Ostos

Por Patricia Martínez Vázquez

Expreso – La Razón