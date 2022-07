Yalitza Aparicio le dio un giro a su imagen con este radical cambio

Yalitza Aparicio se abrió paso en Hollywood en 2018 con su actuación en Roma, pero tras su triunfo en el mundo cinematográfico, la actriz no ha dudado en explorar otros rumbos, como el activismo y el modelaje, por lo que no es raro verla protagonizando campañas y portadas de revista, como en esta ocasión en la que fue elegida para aparecer en Marie Claire y lo hizo con un inesperado, pero espectacular look.

Hay que mencionar que el cabello largo, brillante y color negro intenso de Yalitza Aparicio es uno de sus más grandes distintivos y solo quienes han tenido el cabello así e largo saben que un cambio de look siempre desata un debate y no suele ser una decisión tan sencilla de tomar, pero la actriz ha demostrado que está dispuesta a cambiar su estilo por ciertas causas, como en el 2020 cuando decidió donar su cabello para la fabricación de pelucas para personas con cáncer.

Ahora, Yalitza Aparicio no cortó su cabello, pero optó por llevarlo de una forma en la que nunca se lo habíamos visto, pues apostó por las mini trenzas que le dieron un estilo totalmente diferente al que estamos acostumbrados a verla.

Resulta que la famosa fue elegida para aparecer en la portada de la revista de Marie Clair y las fotografías fueron tomadas en Oaxaca, el estado de origen de la actriz, quien no dudó en expresar su emoción por trabajar en el lugar que es “el amor de sus amores” y para la ocasión contó con la ayuda del hair stylist, Erick Moreno.

Para la ocasión, Yalitza Aparicio llevó el cabello peinado con múltiples trenzas delgadas, lo que sin duda le dio un giro radical a su imagen con este impactante look posó en las calles de Oaxaca con exclusivos diseños de ropa.

Sin duda el ver a Yalitza Aparicio apostar por nuevos estilos desató la emoción de sus seguidores, quienes dejaron en sus redes sociales mensajes en los que aplauden su look.

“Divina”, “Hermosa”, “Wow, toda preciosa”, “Preciosas fotos”, “Esos colores te quedan increíbles, gracias a las ancestras por la melanina, viva la piel morena”, “Bella, bella, bella”, “Eres una fantasía viviente”, “Pura belleza mexicana”, “Orgullo mexicano” y “Por personas como tú me siendo orgullosa de ser mexicana”, son algunos comentarios que se pueden leer en la publicación.

