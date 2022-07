Complicaciones

+ Elección de consejeros distritales y dirigencia estatal, manchan a morena

+ Aún no hay convocatoria, pero sí grilla intensa en la sección 30 del SNTE

+ Las pruebas contra el ex director del INDE son tantas, que iría a la cárcel

La reconstrucción de Movimiento Regeneración Nacional (morena), aquí en Tamaulipas, luce complicada por el desaseo para seleccionar consejeros; y la inconformidad varonil por la decisión cupular de que una mujer encabece al próximo Comité Directivo Estatal (CDE), a integrarse la próxima semana.

Y es que una vez definidas las identidades de quienes participarán con derecho a voz y voto en los congresos estatal y nacional surgen más voces acusatorias.

Unos reclamando sus derechos partidistas por ser fundadores del partido guinda (sin todavía haber causado alta como militantes); y otros, porque en su calidad de simpatizantes y promotores de éste demandan ser incluidos, aunque tampoco forman parte de su padrón.

Esa inconformidad ya fue expuesta ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero, hasta que ese cuerpo colegiado no estipule la invalidez o procedencia del asunto reclamado, morena continuará con su reestructuración, según estima su dirigente nacional (Mario Martín Delgado Carrillo), en respuesta a quienes le exigen cancelar el proceso por no estar ‘los elegidos’ debidamente acreditaros como militantes partidistas.

El asunto tardará días en resolverse, pero, por lo pronto: Aquí en el estado el 50.8 por ciento de la población son damas, acorde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); y en su mayoría han sido ellas quienes más han aportado a la Cuarta Transformación, con votos y activismo, me queda muy en claro.

Sin embargo, al determinarse que, en Tamaulipas, morena sea dirigido por una mujer, parte de su nomenclatura ha pegado el grito al cielo. Sobre todo, los varones, quienes aducen ¿con o sin razón? que: Ninguna de las mencionadas reúne un perfil de liderazgo; Les hace falta madurez política; Tienen poca experiencia en el servicio legislativo; y Carecen de presencia y/o posicionamiento en el ámbito estatal.

¿QUIÉNES SON?

No comparto, desde luego, las descalificaciones por estar comprobado que ‘en política no te metes, sino te meten; y no te sales, sino te sacan’.

Lo hemos visto a lo largo de la historia de nuestro país. Así que el practicismo que ejerce el mandamás de morena, emulando a sus antecesores y dirigentes de otros membretes, no debe extrañarnos.

Hasta hoy, por cierto, en la palestra como prospectas a recomponer un membrete sin estructura en la dirigencia estatal –menos todavía en comités municipales, porque prácticamente no existen–, se menciona a:

1) María Guadalupe Covarrubias Cervantes, senadora de la República y excandidata a diputada federal por el distrito VIII (Tampico);

2) Úrsula Patricia Salazar Mojica, la diputada local plurinominal sobrina de Andrés Manuel López Obrador, aunque éste dijo no conocerla por haber (ella) pedido ‘moches’ a un proveedor;

3) Olga Patricia Sosa Ruiz, ex priista, ex diputada local y federal y ex candidata a la alcaldía de Tampico.

Ha sido acusada de tener nexos con el ultimado Sergio Carmona Angulo (‘rey del huachicoleo’);

4) Guillermina Magaly Deandar Robinson, diputada local por el quinto distrito (con cabecera en Reynosa);

5) Carmen Lilia Canturosas Villarreal, la alcaldesa de Nuevo Laredo, cuya familia mantiene amistad estrecha con el jefe del Ejecutivo federal;

6) Edna Rivera López (ex diputada federal), quien advierte que no se permitirá la presencia de arribistas en la dirigencia; y

7) Casandra Prisilla de los Santos Flores (diputada local). No obstante, presumo que habría sorpresas.

Como fuere, será la ungida quien así lo determine AMLO, al través del cabecilla partidista. ¿Acaso Maki Esther Ortiz Domínguez logrará su propósito?

¿O será ungida la joven Catalina Méndez Cepeda?

SNTE: ARNULFO, CRECE

El proselitismo que realiza Arnulfo Rodríguez Treviño –como aspirante a la secretaría general de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)–, ha despertado inquietud entre sus pares, porque cotidianamente surgen más mentores sumándose a su causa. Los panegiristas de quienes (aún) se sienten amarrados, aducen que: ‘Segundas partes, nunca fueron buenas’.

Pero en respuesta, los simpatizantes del ex dirigente gremial externan: ‘Más vale viejo conocido, que nuevo por conocer’.

En sus recorridos por la entidad, Arnulfo repite su llamado a la unidad, “gane quien gane, sumando esfuerzos y fortalezas, pues lo más importante es cuidar al sindicato por ser el organismo que nos defiende; así que no se vale dividir…”.

Hace una década, Rodríguez Treviño concluyó su período (iniciado en 2007) al frente del gremio, por lo que rechaza el término ‘reelección’, como aviesamente lo divulgan sus detractores. Así que se mantiene en la carrera, pese a no haberse emitido, todavía, la convocatoria, ni determinado fecha para la elección, que como él buscan otros diez aspirantes que, por cierto, forman parte activa en la sección 30:

+ Naif José Hamscho Ibarra, secretario de Previsión Social;

+ José Abelardo Ibarra Villanueva, secretario de Finanzas;

+ Elena Guadalupe Mendieta Vázquez, secretaria Técnica B;

+ Marco Tulio Olguín Maravillas, secretario de Trabajos y Conflictos de Educación Media Superior;

+ Antolín Palomo Marín, secretario de Trabajos y Conflictos de Secundarias Generales;

+ Armando Aguilar Rodríguez, secretario Técnico A;

+ Jaime Eduardo Ramos Salinas, secretario de Organización Zona Sur;

+ José Carlos Huerta Vargas, secretario de Promociones Económicas;

+ María Cecilia Robles Riestra, secretaria de Organización Zona Norte;

+ José Guadalupe Puentes Covarrubias, secretario de Créditos; y

+ Noé Pérez Cedillo, secretario de Relaciones Internacionales.

Se supone que la convocatoria sería publicada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE, en la primera quincena de agosto, pero hay que esperar la decisión de su dirigente, Alfonso Cepeda Salas, por tratarse de un nuevo modelo electivo.

Mientras tanto, José Rigoberto Guevara Vázquez, el actual secretario general del Comité Ejecutivo Seccional, no quita ni anima aspiraciones. Al menos, no públicamente, aunque en los corrillos magisteriales se habla de una negociación entre Hamscho Ibarra e Ibarra Villanueva para diezmar el crecimiento de Arnulfo, con el rollo de que solamente tiene presencia entre los mentores jubilados.

Lo cierto es que al modificarse el método y la forma de elección en los sindicatos – incluidos los del Apartado B del Artículo 123 constitucional–, el voto debe ser universal, libre, directo, personal e intransferible, sepultando la vieja práctica de ‘cargar dados’ mediante delegados gremiales.

Caminante no hay camino

Carlos Fernández Altamirano, aunque tenga fuero como diputado local por la vía plurinominal, obligado está a responder –ante la Fiscalía General de la República–, por el desvío y malversación de fondos, cometidos cuando fue director del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE). La acusación que pesa en su contra es por el uso de recursos ilícitos, falsificación de documentos y papel moneda, según obra en expedientes. Además, se le acusa de haber desviado recursos dando de alta en su nómina a personajes ficticios, ‘cobrando por ellos’ –con la complicidad del personal de recursos humanos–, jugosos salarios, becas, viáticos y gastos de representación. Hay quienes con él se enriquecieron comprando vehículos o casas; y eso está documentado. Basta con echarle una somera revisión al área contable para constatar el saqueo al INDE.

Se hace camino al andar

A dos meses de que se renueve la administración pública estatal no asoma intención de que el proceso transitorio sea terso, pues, ni siquiera, hay, aún presentación alguna de ambos equipos. Uno, para entregarla puntualmente y el otro para recibirla, pese a los señalamientos que, por ley, deba hacer el gobierno entrante en un tiempo perentorio.

En las últimas semanas los mandatarios constitucional y electo no han alcanzado acuerdos para atender este asunto que sólo debe circunscribirse al término legal: uno recibir información puntual del estado que guarda la administración pública; y el otro entregarla. Nada más. Ciertamente falta un mes, todavía, para cumplir con esta disposición.

El mandatario saliente ya ha externado acoso judicial en su contra, por parte de Santiago Nieto Castillo, quien formaría parte del equipo de transición y ya ha adelantado que actuaría contra toda práctica malsana para castigar con la ley en mano, a quienes hubieran cometido delitos contra los tamaulipecos en su función pública.

No obstante, le ley los obliga a tener un relevo cortés, respetuoso y respetable.

Cicuta

‘El que a hierro mata, a hierro muere’, reza un pasaje bíblico. Así que, como en 2016 fue aniquilado el PRI (en Tamaulipas), en 2022 le tocó el turno al PAN.

Morena no está a salvo de una alternancia, todavía, aunque sólo en su Congreso local, ayuntamientos y legisladores federales a elegirse en 2024