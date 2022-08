Ante falta de recursos, peligra viaje de estudiantes a Kazajistán

ALTAMIRA, TAM.- Un grupo de 5 ingenieros egresados de la Universidad Politécnica de Altamira, representarán a México en Kazajistán el próximo mes de septiembre, sin embargo, su participación está en riesgo debido al nulo interés por parte de las dependencias federales y estatales.

Al día de hoy, están cansados de luchar contra las dependencias que han ignorado este importante logro, de no conseguir por lo menos medio millón de pesos para sus vuelos, hospedaje, alimentos y traslados dejarán pasar esta oportunidad.

Miguel Ángel Ramírez Cruz, mencionó que en este año también acudieron a Dubai, siendo el único equipo mexicano en participar, pero ellos se encargaron de realizar diferentes actividades para vivir esta experiencia y poner en alto la bandera de México.

“Está en riesgo, es mucho más complicado llevar esta representación, una porque es más complejo llegar a Kazajistán y otra, ya tuvimos un evento previo y los tiempos estuvieron cortos, de ese presupuesto el 90 por ciento salió de nuestras actividades que fue de gran ayuda de la ciudadanía”.

Para emprender el viaje a Dubai tuvieron que hacer rifas, venta de pozole, entre otras cosas, no quisieron dejar pasar esta oportunidad que a base de mucho trabajo consiguieron, lamentablemente ninguna dependencia se acercó para preguntar qué podían aportar.

El proyecto a presentar que consiste en almacenar orina para someterla al proceso de electrólisis, permitiendo que de líquido pase a gaseoso y obtienen nitrógeno, hidrógeno y oxígeno; posteriormente se proporcionan al hospital que tenga un ciclotrón (acelerador de partículas) y se producen radiofármacos que permiten señalar el área donde se encuentra el cáncer y sobre todo, en qué etapa va.

Karina Lizbeth Laurens Pérez, asesora del proyecto, recordó que viajaron a Dubai con sus propios recursos y reconoció que entre México y los países de primer mundo hay una brecha enorme, pero el problema principal es la falta de apoyo en este sexenio que encabeza Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

“Lo que nos dejó este evento es conocer cuál es la brecha que nos separa con otros países más desarrollados y la más marcada es la falta de apoyo hacia los temas tecnológicos, educación e incluso deportes, eso nos separa, no las ideas, no la creatividad, no el entusiasmo, sino el apoyo”.

La Expo Ciencias Vostok se realizará del 26 de septiembre al 2 de octubre del presente año.

María Fernanda Martínez Del Ángel, Ing. en Energía; Leobardo Mancilla Franco, Miguel Ángel Ramírez Cruz, Eduardo Francisco Sánchez Ocampo, Ing. en Electrónica y Telecomunicaciones; Karina Lizbeth Laurens Pérez, Ing. en Mecatrónica; son los egresados que quieren representar a México y Tamaulipas.

Por Javier Cortés