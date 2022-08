Dejad que los maestros elijan

De nueva cuenta Enrique Peña Nieto está de moda gracias a la Fiscalía General convertida en su mejor publicista. Dizque prepara cuando menos tres carpetas de investigación en su contra, por otros tantos delitos suficientes para enviarlo a prisión por buena parte de los años que le restan de vida. Digo, si el asunto fuera serio, pero es puro cuento.

Nada más alejado de los planes oficiales que encerrar a expresidentes, por más saqueadores, inmorales y traidores que hayan resultado. La patria los perdona cual si se tratara de inocentes que no supieron lo que hacían. El mandato superior es que no se les toque ni con la hoja de un expediente a pesar de que los interfectos aprovechan cualquier oportunidad para golpear, atacar y ofender a la 4T.

El columnista cree en AMLO y en su proyecto justiciero y humanista, pero extraña que insista en combatir la corrupción con toda la fuerza del estado y no vaya contra los verdaderos culpables. Estos que vendieron a México, entregaron a particulares empresas de propiedad social fundamentales al desarrollo como ferrocarriles, teléfonos, petroquímica, etc, y casi acabaron con PEMEX y la CFE, destruyeron al ejido y con ello enorme y segura producción alimenticia, convirtieron deuda privada en pública como el Fobaproa, concesionaron el 60 por ciento del suelo nacional, permitieron el robo descarado de los bancos extranjeros mediante créditos leoninos a sus clientes y pago exagerado de servicios y entre otros excesos, hasta se dieron el lujo de adquirir y disfrutar un avión que no tiene ni mister Biden, cuando la pobreza azotaba al 70 por ciento de la paisanada.

Estos expresidentes cuyo comportamiento fue parecido al de cualquier reyezuelo, que dejaron en ruinas al país debido al surrealismo con que se manejaron, son ahora los mejor protegidos por el supremo gobierno. ¡Vaya contradicción!.

Recordéis que AMLO endosó a la ciudadanía la responsabilidad de enjuiciar a los ex, sin embargo, la respectiva consulta que prometía ser exitosa y abrumante, resulto mísera caricatura que dejó dudas y sospechas. Entonces se culpó al INE que debió ser protagonista del fracaso porque así le convino, pero no en el grado en que fue satanizado. Y es que la consigna presidencial estaba dictada desde “las mañaneras” siendo acatada para desgracia de la mayoría mexica que se vio impotente para emitir su voto.

Por ello os digo que la presunta “investigación” contra EPN no pasará de ser un mal chiste que ciertamente causará risa, pero por lo pésimamente contado. De manera que contrario a lo que esperábamos, la corrupción se premia con impunidad. Eso frustra y lastima, por la sencilla razón de que los culpables siguen en libertad teniendo al mundo como casa y el lujo como placer sabedores que el salvoconducto fue firmado en palacio nacional “por el mero, mero”. Qué pena.

INQUIETUD MAGISTERIAL

La confrontación entre grupos en la sección 30 del SNTE es inevitable. Hay quienes pugnan porque siga más de lo mismo, otros que añoran la fortaleza del pasado y desde luego, los que optan por la costumbre de que la nueva dirigencia sea “a modo” del régimen estatal que inicia en octubre.

Hay inquietud que podría desembocar en caos si las formas y procedimientos violentan el ejercicio democrático en la elección del sucesor de Rigoberto Guevara Vázquez. Y en este riesgo está la organización. Por ello llama la atención la reciente entrevista de Américo Villarreal Anaya con Alfonso Cepeda Salas, el líder nacional del SNTE. No debió ser un simple saludo, ¿qué interés puede tener el gobernador electo en la Sección 30?. ¿Acaso recomendó a alguien de su preferencia?. Ojo que el hecho puede ser mal interpretado.

Sea como fuere importa que el proceso se realice de la forma más transparente posible. Recordad que el magisterio es “de mecha corta”, con suficiente madurez, experiencia y capacidad para responder cuando afectan sus intereses. No olvidéis que Cavazos Lerma estuvo en un tris de “arrojar la toalla” por enfrentarse al sector con la prepotencia que caracterizó su mandato.

El diputado Erasmo González Robledo es primer actor en el teatro de los escándalos de alto riesgo. ¿Ahora qué pretende?.

Por Max Ávila