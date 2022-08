Asiste DIF Tampico a haitiana que padece de sus facultades mentales

TAMPICO, TAM.- Rose, una fémina procedente de Haití presenta afectaciones en sus facultades mentales, por lo que tuvo que ser internada am Hospital Psiquiátrico de Tampico.

Luis Llorente Herrera, procurador de la Defensa del menor, mujer, la familia y asuntos jurídicos del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) dio a conocer lo anterior, apuntó que no existen familiares que se hagan cargo de ella por consecuencia tendrán que solicitar apoyo de la embajada de Haití en México.

“Envíe una persona al Hospital Psiquiátrico para que vea la situación y si es posible a través del área de gestión social conseguirle el pasaje, van varias veces que la señora ha recaído y no nos queda más que responder al llamado de apoyo a la señora”.

La mujer tiene una hija de 13 años, nacida en el estado de San Luis Potosí y posteriormente arribaron a Tampico.

Llorente Herrera, narró que la fémina de 40 años tocó la puerta de una casa porque vendía productos en la vía pública y la dueña de ese hogar la invitó a trabajar para ella como ama de casa, sin embargo, fue presentando problemas psiquiátricos.

Quien la empleó se ha encargado de brindar todo el apoyo pero al verse superada solicitó ayuda del sistema DIF, pues al entrar en crisis emocionales se ponía agresiva.

“Aquí me la presentaron y venía casi inconsciente, me dice la señora que la cuida que cuando no trae el medicamento detona y se muestra agresiva, tiene medicamento caro y controlado, sin embargo, el DIF hace el esfuerzo para tratar de apoyar a las personas”.

El procurador agregó que, la pequeña de 13 años es cuidada por la misma mujer que le ofreció trabajo a su mamá y contemplan enviarla a la embajada de Haití en la Ciudad de México, para salir del país y reencontrarse con su papá.

Por Javier Cortés