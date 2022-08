Dueños de pitbull que atacó a menor no aparecen

TAMPICO, TAM.- El Secretario de Protección Animal Tampico aseguró que tras acudir hasta 3 veces al domicilio de los dueños del perro raza “pitbull” que atacó a una menor de tres años, nadie ha dado la cara.

Ángel Morales, mencionó que se aplicarán las sanciones necesarias pero antes deben cuestionar al o los dueños del animal para saber cómo fueron los hechos que dejaron varias heridas a una niña.

“Necesitamos encontrar a los dueños para hacer el reconocimiento y procedimiento administrativo que se abre en contra de ellos por la irresponsabilidad a reserva de saber de qué manera fue que el animal andaba afuera, si fue porque el animal se escapó o que ellos siempre lo traían afuera, de ser así se le aplicaría una sanción correspondiente”.

Aclaró que para sancionar a los dueños del can es necesario cuestionarlos para saber el desenlace de lo ocurrido.

De comprobar que los dueños no tenían al animal amarrado o protegido para evitar que se escape se le aplicaría una sanción económica, que va desde los 10 a 70 UMAS.

Señaló que, un vecino se acercó a platicar con él y mencionó que la familia debido a que han estado en trámites para levantar denuncia, por ello desconoce el estado de salud de la menor.

“Hemos pasado tres veces y pudiese ser que están adentro y no quieren salir o están laborando, pero hoy a las 7 de la noche vamos a pasar, desconozco si la mascota sigue en el hogar, no me consta, pero un vecino se acercó y nos dijo que ya se habían llevado al canino los mismos dueños”.

Aclaró que, en redes sociales la gente señaló a la dependencia porque ya se había reportado al animal suelto en ocasiones anteriores, sin embargo, Ángel Morales negó que haya registro de dicho reporte.

Por Javier Cortés