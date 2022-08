Así fue el momento exacto de la detención de Murillo Karam

La tarde de este viernes 19 de agosto la Fiscalía General de la República (FGR) informó, mediante un comunicado, la detención de Jesús Murillo Karam, procurador general de Justicia en el sexenio de Enrique Peña Nieto y autor de la llamada “Verdad histórica” en el Caso Ayotzinapa.

Este sábado, horas después del arresto, en redes sociales se dio a conocer un video del momento preciso de la detención del exfuncionario federal en donde se escucha al extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) pedir a los agentes que llegaron hasta su casa ubicada en Las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, que no cerraran la calle de su domicilio para detenerlo.

Murillo Karam les pidió evitar crear tráfico en la zona, su casa se encuentra en la calle Montañas Calizas, y aseguró que no quería escándalos durante el momento de la aprehensión, ya que se encontraba en la mejor disposición de cooperar con la orden de arresto.

Así detuvieron a Murillo Karam en las Lomas de Chapultepec

En la grabación, publicada en redes sociales, se observa el momento preciso en que ocurre la detención de Jesús Murillo Karam. “Permítanme. Estamos parando el tráfico.., pero no estorben, ¿no?,” se escucha decir a Murillo Karam a los agentes que en ese momento lo están aprehendiendo.

Como respuesta, los elementos de la FGR lo acercan a la banqueta y le dicen: “Vamos a hacerlo aquí”.

-Dígales que no hay necesidad (de cerrar la calle)”, insistió Murillo Karam.

En el video se escucha la voz de una mujer quien expresa:

-No se va a ir, en verdad, no hay necesidad (de cerrar la calle) no armen escándalo, por respeto a los vecinos. El señor está en la mejor disposición.

“Sí, sí no hay problema”, fue la respuesta de los agentes de la FGR. En la grabación se observa a Jesús Murillo Karam ser detenido a las 15:30 horas de este viernes frente a su casa, sin poner resistencia y con las manos en los bolsillos.

El exfuncionario fue detenido por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, hecho ocurrido en septiembre de 2014.