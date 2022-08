¿Se entenderán? 

Pues ya se dio a conocer quiénes serán los personajes que encabezarán los equipos en el proceso de entrega-recepción de la administración pública estatal que dará inicio el primero de septiembre del presente año.

El lunes el Gobernador electo AMERICO VILLARREAL ANAYA presentó su equipo de transición, no se dieron nombres pero la verdad es que están más que cantados quienes son parte del comité y ahí, en el evento, estaban todos en primera y segunda fila, atentos a los pormenores que marcaría el CP JESUS LAVIN VERASTEGUI del cómo se desarrollará el proceso de entrega-recepción.

No se perdió mucho tiempo en dar a conocer a todos, pero los pusieron a trabajar de inmediato ya que luego del evento presidido por el gobernador electo dio inicio para todos los involucrados la capacitación, se trata de que cada quien sepa muy bien cual será su función.

Ese mismo día que instalaron el equipo que recibirá, desde la oficina del gobernador electo se envió al despacho del mandatario actual un oficio de presentación del Doctor JESUS LAVIN VERASTEGUI como general del equipo de transición.

“En mi carácter de Gobernador Electo y en ejercicio de la atribución que a mi cargo confiere el artículo 9 de la Ley para la entrega-recepción de los recursos asignados a los Poderes, Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas, me permito manifestar a Usted que 30 días antes del acto designaré a los integrantes del Comité de Enlace responsable de conocer los recursos y responsabilidades que serán recibidos de la actual administración pública estatal”, dice el oficio de notificación que VILLARREAL ANAYA envió a CABEZA DE VACA.

Y en respuesta, el pasado miércoles el Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA designo al Secretario General de Gobierno, GERARDO FLORES PEÑA, como el encargado de la transición por parte del gobierno actual.

“Por este conducto y con relación a su escrito del 15 de agosto del año en curso, mediante el cual designa al doctor Jesús Lavín Verastegui para los trabajos relacionados con la entrega-recepción, me permito señalar a usted que por cuanto hace a la administración a mi cargo, la persona designada para que dirija tales trabajos es el licenciado Gerardo Peña Flores, actual Secretario General del Gobierno de Tamaulipas”, señala el mandatario estatal y señala que su contestación es con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3, fracción de la Ley para la entrega-recepción de los recursos asignados a los poderes, órganos y ayuntamientos del Estado de Tamaulipas.

La pregunta que se hace la ciudadanía es ¿PEÑA FLORES y LAVIN VERASTEGUI se entenderán?, uno es contador con maestrías y doctorados, hombre de academia, el otro es Licenciado, diputado federal con licencia, quizá la entrega-recepción no se lleve a cabo de una manera muy tersa pero lo que el pueblo espera es que se tenga civilidad política, que el proceso se desarrolle con cordialidad.

Son más de 400 personajes los que por parte del gobernador electo participaran en el equipo de transición, la mayoría de ellos están en capacitación para realizar con éxito la función.

Entre los personajes que están muy atentos a la entrega-recepción por parte del gobernador electo anote a ROCIO PEREZ CANTU en relaciones públicas, ALEJANDRO RABAGO en temas administrativos y contables, DAVID ARAUJO GUERRA en asuntos de desarrollo social, claro, LUCIA AIME CASTILLO PASTOR que estará atenta a todo lo que tiene que ver con la Educación.

En fin, la situación es que el tiempo no se detiene, en 12 días darán inicio los trabajos de la transición y para tal electo por ambas partes, gobierno entrante y saliente, ya designaron representante de sus equipos para que en tiempo y forma se lleve a cabo el proceso de entrega-recepción.

