Retiran a ambulantes de la Laguna del Carpintero

TAMPICO, TAM.- Debido a que los ciudadanos se quejaban constantemente de los vendedores ambulantes por invadir el área para caminar y correr, fueron retirados del parque de la Laguna del Carpintero, señaló el alcalde de Tampico Jesús Nader.

El presidente municipal, argumentó que desde el inicio de su administración trabajan en el retiro de ambulantes en espacios específicos de la ciudad, y el Carpintero es uno de ellos.

“Hemos recibido muchas quejas por parte de los ciudadanos, invaden el malecón que usan para correr y pasear con su familia, y que desafortunadamente un grupo de ambulantes estaban invadiendo uno de los mejores paseos de recreación”.

Nader Nasrallah aclaró que existen permisos para algunos vendedores ambulantes, pero sobrepasaron el límite y por ello se tomó dicha acción.

Actualmente la mayoría de los vendedores se instalaron en el “macalito”, pues su intención es vender para llevar el pan a su hogar.

“Estaban abusando de los permisos, es algo que vamos a seguir luchando. Ellos tienen una zona que hemos puesto y no deben sobrepasar las bondades que les hemos dado porque a veces abusan, yo he estado encima de ellos y les he dicho que si no hacen caso nos vamos a portar más enérgicos para que liberen esa área que costó mucha inversión”.

Añadió que, los permisos nunca se han negado pero las personas se acomodaban en cualquier espacio, generando mala imagen en tan emblemático espacio turístico.

Por Javier Cortés