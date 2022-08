Cero cordialidad y empatía

TAMAULIPAS.- Por alguna razón esta vez el dirigente nacional del PAN en el país MARKO CORTÉS no colocó en la lista de presidenciables para el 2024 al Gobernador del Estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA de VACA llama la atención habida cuenta que en innumerables ocasiones ha dicho que es uno de los prospectos, sin embargo ahora ni lo menciona.

Junto al mandatario estatal tampoco fueron mencionados JAVIER CORRAL, JOSEFINA VAZQUEZ MOTA y MARGARITA ZAVALA.

En cambio sí fue mencionada LILY TÉLLEZ, también RICARDO ANAYA, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, los gobernadores de Querétaro, Yucatán y Chihuahua MAURICIO KURI, MAURICIO VILA y MARU CAMPOS, respectivamente.

Desde luego que el no ser mencionado en esta última lista no indica que GARCÍA CABEZA DE VACA quede fuera sin duda que habrá de hacerse alguna reconsideración, pero por el momento fue olvidado por la jerarquía panista.

En otras cosas apegados estrictamente a lo que la ley establece, los equipos de trabajo del gobierno saliente a cargo de GERARDO PEÑA FLORES y del entrante bajo la tutela de JESÚS LAVÍN VERÁSTEGUI continúan con el proceso entrega-recepción pactado para iniciar el primer día del mes de septiembre.

Sin el menor asomo de cordialidad y empatía ambos equipos de trabajo están en un estira y afloja y lo que se vislumbra es un muy evidente desasosiego e intranquilidad donde un bando busca de toda forma complicar el proceso mientras que el otro trata a toda costa entender la situación respecto a cómo van a entregar la administración sobre todo en el aspecto financiero.

El representante del gobierno morenista ha manifestado de viva voz que la actual administración está realizando “movimientos” inusuales los cuales afectarán y perjudicaran el proceso de entrega-recepción, pues son cambios no contemplados.

En ese sentido el gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA fue enfático al afirmar que se hará todo conforme a la ley ni más ni menos dijo de manera tajante.

Como se puede observar si alguien en algún momento pensó siquiera que la entrega-recepción se haría de manera aterciopelada y en franca tranquilidad, puede apostar desde ahora que si algo predominará en este asunto, es la rispidez y el econo sin duda alguna.

En medio de todo esto quien ya empezó a sacar su veinte y buscar afinidad con el gobierno entrante, es el Presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado FÉLIX FERNANDO GARCIA AGUIAR “el moyo”, esa frase de que cada quien debe responder por lo que se evidencie o resulte de su labor, es tanto como decir que cada quien se rasque con sus propias uñas.

Manifestó que está en la mejor disposición de trabajar en tranquilidad con el gobierno entrante, con este tipo de blandas actitudes al mentado “moyo” ya le comenzaron a sudar las manos.

En medio de todo esto existen por lo menos par de secretarios del actual gabinete que ya comenzaron también a sacudirse la estafeta albiceleste con la firme idea de no ser atropellados por el tren morenista.

Uno de ellos es de las secretarias más amplias en personal humano y desde luego presupuestal hasta ha enviado clarísimas señales a través de “amigos” de que el cooperará en todos los sentidos con la entrante administración, dice no querer seguir en el sistema lo que busca es que no lo molesten y para ello está dispuesto a todo.

En las mismas andan cientos de trabajadores de varias dependencias que tiene dicho que apenas entre el primero de octubre habrán de poner el dedo a sus jefes y jefas, así de ese tamaño la tirria que les traen.

En tanto a más de cuarenta mil estudiantes les dio la bienvenida el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, quienes así inician sus clases de manera presencial en el ciclo otoño de 2022-2023 en las tres zonas norte, centro y sur del estado.

Por este motivo a través de sus redes sociales el rector de la UAT MENDOZA CAVAZOS envío efusivo mensaje de bienvenida, a estudiantes de nuevo ingreso y reingreso deseo el mejor de los éxitos en esta nueva etapa universitaria.

Refirió el rector que luego de más de dos años de la pandemia por la COVID 19 la universidad supo enfrentar los retos adaptándose con nuevas enseñanzas y el diseño de nuevas rutas de educación en beneficio de la comunidad universitaria.

En otro punto el alcalde capitalino LALO GATTAS BAEZ confió en lograr el presupuesto para la construcción de la segunda línea del acueducto para ciudad Victoria.

El edil dejó muy en claro que ahora con el apoyo del Gobernador Electo AMERICO VILLARREAL ANAYA sin duda que la monumental obras vendrá a dar lo que los victorenses el agua que tanto se necesita.

Con la valiosa intervención del gobernador electo VILLARREAL ANAYA la federación sin duda aportará lo necesario para la construcción de la tan ansiada segunda línea del acueducto.

