Confirman triunfo de Consejeros de Morena de Altamira.

TAMPICO.- El partido de Morena en Tamaulipas , finalmente, reconoció que todos los consejeros que se eligieron recientemente… GANARON.

Entre ellos el distrito 7, con base en Madero, donde se ratificó que Armando Martínez Manríquez y su hermana Anel ( quien tiene un amplio trabajo político ) fueron de los más votados en todo el estado.

Por lo que no hay ninguna duda de que los 300 consejeros, que se decidieron en las urnas , el pasado 28 de agosto, fueron por decisión de la militancia.

Ernesto Palacios, Delegado del Comité Nacional, detalló que se cumplió con la normatividad y que no se dio ninguna inconsistencia en los pasados comicios internos.

Serán 150 hombres y la misma cantidad de mujeres, cumpliéndose con el principio de paridad.

Además se descarta que se pueda estar repitiendo las elecciones en algunos distritos del estado.

Por lo que sigue en marcha que se realice este fin de semana , el 16 y 17 del mes de septiembre, en la Ciudad de México.

En el caso del distrito 7 se ratificó a Ana Elena Martínez Manríquez con 4832 votos , llevándose el primer lugar , en segundo Rosa Maria Rosales con 1842, después se ubica a Rosa Elena Ánimas con 1452 , después Nadia Torres con 1247 y Sandra Muñoz , en el último lugar , con 1125 sufragios.La hermana del alcalde , por poco se lleva al segundo lugar tres a uno.

Mientras que, Armando Martínez Manríquez, tuvo 5162 ; Seguido por Sergio Martínez Huerta, con 1899 ; Héctor Rodríguez con 1884; después Luis Gerardo Badillo con 1831 y finalmente Abelardo Garces con 1145.

Donde es claro que AMT fue el más votado de los Diez consejeros de este distrito , lo que representa un respaldo a su trabajo que ha realizado en este primer año de administración, donde ha arrojado resultado tras resultados.

Armando Martínez, está aprobado, tanto por la militancia de Morena, como por la población.

Y la verdad, no es tan fácil, mantener el control político y social de un municipio, solo cuando hay trabajo, y ese es el caso de Altamira.

Hoy la ciudad, prácticamente,

es otra .

EN LA “ CUERDA FLOJA “

RAMON GÓMEZ NARVAEZ.

La designación del representante de los comerciantes, Ramón Gómez Narvaez , en la Secretaria De Desarrollo Económico de Madero … fue una vacilada.

Cuentan que le han dado mil oportunidades de que dé se ponga a trabajar y dé resultados, pero TODAS LAS HA DESAPROVECHADO.

Y por eso, hay voces, afuera de la presidencia y adentro ( también ) que están proponiendo su cambio, para que llegue una persona que realmente tenga el perfil .

La feria del regreso a clases fue un “desastre”, al igual que otros eventos que ha desorganizado.

No ha logrado amarrar ni un puesto de troleros y rancheritos para la zona centro, realmente se la ha pasado pateando el bote.

Desarrollo Económico en Madero, no tiene ni pies ni cabeza, no hay manera de calificarlo, esta reprobado, no aprueba ni de panzaso.

No hay vuelta de hoja, está claro, que no es la persona que debe de estar en ese lugar, y además, no le interesa, pues nunca se puso las pilas y nunca le echo ganas .

Seguramente, en los próximos días, se oficializará su salida.

Recuerde : No se vale Chillar !!!