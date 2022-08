La UAT y sus más de 40 mil estudiantes

TAMAULIPAS.- Ahora que el rector de la UAT, Guillermo Mendoza Cavazos, dio la más cordial de las bienvenidas a los más de 40 mil estudiantes que conforman la comunidad universitaria más grande, organizada y avanzada de Tamaulipas, a la par de su estructura de catedráticos, una reflexión se hizo presente junto con la noticia.

Me refiero a que la Universidad Autónoma de Tamaulipas continúa siendo, sin la menor duda, uno de los grandes y sólidos pilares de la entidad, a pesar de que estemos viviendo en medio de un ambiente político que de pronto se vuelve irrespirable.

Y es que el hecho de que exista una institución de educación superior de ese nivel y con esos logros que se han intensificado en los últimos 25 años, nos debe recordar –siempre– que la clase política debería voltear a ver una serie de ejemplos que cerca de 3 mil profesores brindan a una juventud esperanzada y optimista, cuya formación podría verse ensombrecida por las pugnas políticas que descienden del poder.

Que en el arranque del ciclo escolar de otoño 2022-3 el rector Mendoza Cavazos exprese sus mejores deseos a los estudiantes, con el objetivo de que obtengan (en sus clases presenciales) el mejor de los éxitos en la nueva etapa, constituye un mensaje que no sólo debería verse como parte de un acto estrictamente cívico y de costumbre.

UNA DESTACADA FUENTE DE PROGRESO

En ese sentido basta recordar que la UAT no es cualquier Universidad Pública, sino uno de los grandes motores del estado que producen una fuerza laboral ejemplar que, a su vez, es una de las más destacadas fuentes de progreso y de conocimiento, sin las cuales no podría configurarse una genuina sociedad democrática y un Estado de derecho sólido.

Esto es, con mujeres y hombres ajenos a la ciencia, a la tecnología y a las humanidades, nada permanecería en el orden democrático, pues las diversas generaciones egresadas de la UAT vienen a equilibrar las ambiciones profesionales con las desmedidas que tienen al país ahogado en la corrupción.

Bienvenidos pues los más de 40 mil estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas a clases presenciales, después de dos años de pandemia; un fenómeno que bien se sabe la Máxima Casa de Estudios supo enfrentar los retos que se le presentaron.

Retos que fueron superados con nuevas modalidades de enseñanza y con el diseño de nuevas rutas para la educación integral de las nuevas generaciones.

Finalmente el Rector de la UAT destacó su reconocimiento a maestras y maestros universitarios “por su labor fundamental en la misión que tiene la Universidad de formar profesionales con propósito, sentido de pertenencia e identidad, a través de una formación que impulsa la investigación científica, difunde la cultura, conserva las manifestaciones artísticas y fortalece los valores humanos en condiciones de igualdad”.

PIDE GATTÁS REGRESO DE MÁS DE 80 POLICÍAS

En temas que trascienden desde la Capital del Estado, surge el que Eduardo Gattás Báez, en su calidad de Presidente Municipal, afirma que las calles de la ciudad apenas están siendo patrulladas por 17 elementos de la Policía Estatal de Proximidad.

Este problema, da a conocer Gattás, provoca que se hayan elevado los índices delictivos, pues anteriormente sumaban 100 policías los que vigilaban a Ciudad Victoria.

El edil solicitó el regresó de los 100 efectivos que llegaron a mantener tranquila a la ciudad, exponiendo que en la reunión de la mesa de seguridad se informó que actualmente sólo son 17 los elementos policiales que recorren las calles de la ciudad.

El alcalde Gattás señaló que “se están pidiendo que reincorporen los elementos, que regresen los 100 elementos para que Victoria siga siendo una ciudad tranquila, ya que de un mes a la fecha no hay agentes suficientes”.

La peor noticia fue que durante el mes de julio el semáforo delictivo de Victoria marcó en rojo los tres tipos de robos: a negocio, a casa y a vehículos, siendo la Capital del Estado el municipio con los peores indicadores en esas faltas a la ley, y apareciendo en julio el robo a coches con más denuncias, así como el incremento de 52% comparado con el mismo período de 2021, paralelo al robo de casa habitación y negocios.

¡Feliz miércoles!

