Checo Pérez lidera en la tercera práctica del GP de Bélgica

MÉXICO.- Sergio ‘Checo’ Pérez mejoró el ritmo en el Gran Premio de Bélgica de la F1 al terminar en la primera posición del tercer ensayo en el circuito de Spa-Francorchamps, donde Max Verstappen fue segundo.

Por cuarta ocasión en la temporada, Red Bull hizo el 1-2.

A menos de 10 minutos de que acabara la tercera sesión, se suscitó una bandera roja que ocasionó Charles Leclerc, tocando la barrera de protección sin dañar el auto, perdiendo parte del alerón izquierdo.

El piloto mexicano registró el mejor tiempo (1:45.047) con neumático suave. Su coequipero quedó a +0.137.

Carlos Sainz finalizó en la tercera posición, a +0.777, Lando Norris fue cuarto y Fernando Alonso quinto. El otro piloto de Ferrari, Charles Leclerc, quedó en séptimo lugar. Lewis Hamilton terminó en la doceava posición.

