Alfonso Cuarón denuncia que hay un estafador que se hace pasar por él

MÉXICO.- Alfonso Cuarón es uno de los cineastas mexicanos más influyentes en la industria, por eso mismo existe gente que busca aprovecharse de su fama y nombre para estafar a través de redes sociales.

En su cuenta de Twitter, el director de ‘Roma’, advirtió a sus seguidores que un estafador se hace pasar por él para pedir dinero a otros usuarios para un presunto proyecto.

“Quiero advertir sobre un estafador que se hace pasar por mí y envía mensajes como: ‘Oferta de proyecto de película’ para que la gente financie un proyecto falso”.

I am the real Alfonso Cuarón. Sadly, I want to warn of a scammer who is pretending to be me by sending messages like: “Project Movie Deal,” to get people to finance a fake project. Please do not pay any money or respond to this person.

— Alfonso Cuaron (@alfonsocuaron) August 27, 2022