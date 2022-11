Critican a Carlos Ballarta por chiste de niños con sida; piden a Netflix intervenir

MÉXICO.- “Si te da SIDA de niño, ya no te va a dar de grande, básicamente porque no vas a llegar a ser adulto”, así fue como Carlos Ballarta, standupero, hizo un chiste que usuarios de redes sociales les pareció ofensivo, por lo que pidieron a Netflix sensibilizar al comediante acerca de este tipo de enfermedades.

En redes sociales, el usuario Dosveceslopez escribió que había tenido un trago amargo al ver el show de Carlos Ballarte, donde “hace un chiste ofensivo y estigmatizante”.

“El chiste está mal por todas partes y no podemos apelar a la libertad de expresión cuando para intentar hacer reír, se hace mofa de la vida de otros, pero aún así se trata de niños. Me extraña este contenido en Netflix porque dudo que comulguen con algo así”

Hola, querido @ballartaexiste, estoy viendo tu especial en #Netflix y hubo un sketch estigmatizante, diciendo que "si te da sida de niño, ya no te dará de grande, porque no vas a llegar a grande". Soy una persona con VIH, no "alguien con sida" y me resultó agresivo.

— Dosveceslopez ????️????️‍???????? (@DosvecesLopez) October 31, 2022