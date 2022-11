‘Frenan’ robo del ganado con cámaras.

Productores agrícolas y ganaderos del sur de Tamaulipas y norte de Veracruz buscan “armarse” con equipos de video vigilancia para tratar de evitar los robos, o al menos disuadir a los ladrones y poder identificarlos, algunos llegan a invertir 100 mil pesos por cada cámara de vigilancia.

El director general de la empresa “TSM Sistemas Integrales”, Moises Salas reveló que aunque la mayoría de los propietarios de ranchos buscan equipos más accesibles en precio, quienes tienen un hato ganadero ampliar sí buscan equipar sus predios con equipos disuasivos para proteger a los animales.

“Hemos realizado instalaciones en ranchos, pero buscan equipos económicos, aunque hay de todos los presupuestos, sin embargo, para el sector rural usualmente sale un poco más caro por la falta de energía eléctrica y tienen que complementarlos de energía solar, hay cámaras que incluso traen integrados dispositivos para funcionar con energía solar, y traen integrado un 4G, y una cámara autónoma totalmente, y trae un chip para poner telefonía celular y con eso lo pueden estar monitoreando a distancia”, reveló.

Aunque este tipo de tecnología se ciñe principalmente sólo a la vigilancia, ya hay equipos que pueden emitir alarmas para disuadir a los ladrones y envían avisos a los propietarios para evitar la pérdida de animales.

“Con esos equipos tratan de disuadir definitiva mente, sabemos que son equipos disuasivos, pero básicamente es su función, sabemos que no van a evitar un robo si se te meten al rancho, pero están equipadas para detonar alarmas y ayuda mucho para la prevención del robo, en muchas ocasiones alcanzan a detectarlo a tiempo y pueden detonar la alarma, todo depende del equipo que se instale”, afirmó.

Apenas hace unas semanas en la zona norte de Veracruz se detuvo a un grupo de personas que trasladaban ganado sin permiso y al no poder comprobar su propiedad fueron detenidos, ante esta situación los gobierno de ambos estados han buscado colaborar para frenar este delito, a la par, los productores campesinos han buscado emplear formas de evitarlo. “Vigilan más el ganado, hay mucho abigeato y sí es un tema que más cuidan, donde más demandan el servicio que es en el norte del estado de Veracruz. El equipo puede llegar a alrededor de los 100 mil pesos, hay empresarios que sí tienen suficiente ganado y por ende tienen poder adquisitivo y vale la pena la inversión para ellos”, aseguró.

El empresario especializado en equipos de seguridad electrónica y equipos de vigilancia, dijo que las instalaciones en zonas rurales requieren de una planeación específica por las condiciones y en muchas ocasiones la falta de energía eléctrica, por lo que se necesita prever esa situación.

“Se le presentan al cliente las ventajas, los costos, y que básicamente hay mucha diferencia en los equipos, es más práctico hacer la instalación de estos equipos con alta tecnología con paneles solares”, reveló.

Reconoció que las cadenas de suministro afectadas a nivel internacional por la pandemia, también impactaron en la disponibilidad de equipos, aunque no se registró un desabasto, pero sí retrasó la entrega de equipos.

“Si hubo problemas de ese tipo en el suministro de equipos por los conflictos en la cadena de entrega, inclusive venimos teniendo problemas desde la llegada de la actual presidente, de la administración federal, se tuvieron problemas con las entregas, no podía entrar la mercancía del país, recordemos que la mayor parte de nuestros productos no son ni siquiera americanos, y la tecnología de las cámaras si tuvo atrasos, no desabasto, pero sí atrasos en la llegada había semanas de espera y hay quienes lo complementaron con otros equipos, no quedamos en ceros, sí hubo producción”.

Moises Salas dijo que la tecnología no ha tenido incrementos importantes, pero sí ha afectado el dólar y tipo de cambio, aunque con los avances realmente “la tecnología se abarata, no ha sufrido como las computadoras, pero sí se mantenía, a mayor demanda, más producción y se bajan los costos”.

Advirtió que el crecimiento de la industria de la video vigilancia en el país ha tenido tal impacto que algunas empresas han puesto la mira en México para producir.

“Hay una línea de cámaras que está en proyecto de instalarse en Coahuila, una marca asiática y va a venir a instalar una planta en México, es una armadora de cámaras y la producción sería armada con mano de obra mexicana”, puntualizó.

Omar Reyes / Expreso- La Razón