Se incendia iglesia en Ecatepec

MÉXICO.- A través de las redes sociales, diversos usuarios informaron sobre un fuerte incendio en la Iglesia de Santa María Tulpetlac, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, lo que originó una fuerte movilización de los servicios de emergencia hacia la zona de los hechos.



Las imágenes mostraron la evacuación de numerosas personas que estaban cercanas a la zona de los hechos, quienes corrieron por las avenidas aledañas, al tiempo que automóviles y motociclistas prefirieron orillarse en la banqueta y evitar un accidente mucho mayor si se acercaban.

A lo lejos, los servicios de emergencias, policías, bomberos y protección civil activaron sus sirenas de emergencia para anunciar su llegada, y comenzar con los trabajos que tienen como objetivo apagar el fuego y poner a salvo a las personas que pudieran estar en peligro.

A través de las redes sociales, el Gobierno de Ecatepec de Morelos informó que alrededor de las 10:00 de la noche, los elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos local recibieron un llamado de emergencia, pues las llamas comenzaron a alertar a los vecinos de la zona.

El cuerpo de bomberos lograron apagar en su totalidad el incendio, hicieron la remoción de los escombros y se aseguraron de que no se pudiera reavivar el mismo. El inmueble fue completamente asegurado por la policía local para que ningún vecino se acerque durante las próximas horas debido a un mensaje de riesgo de colapso.

Afortunadamente hubo saldo blanco en la zona, no se reportó ninguna persona herida, y al parecer al interior no se encontraba nadie que pudiera haberse puesto en riesgo o que haya perdido la vida. Hasta el momento no se ha informado el incidente que provocó el incendio.

Será hasta la mañana cuando las autoridades ingresen a la zona y hagan la demolición de la construcción, de acuerdo con los datos proporcionados a través de una transmisión en vivo en la que se pudo ver un grave derrumbe por la mayor parte de la Iglesia.

