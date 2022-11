CFE pide lavar la ropa a mano para no gastar tanta luz

MÉXICO.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) recomendó a los y las mexicanas a no abusar del uso de la lavadora, esto con miras a ahorrar energía y, por ende, no pagar demasiado de luz.

Al mismo tiempo, y apoyándose en un meme, el organismo mostró las ventajas de lavar a mano, acción que, de acuerdo a lo publicado, ayudaría a las personas a adquirir mayor masa muscular en sus bíceps, chiste que no causó mucha risa a los usuarios en Facebook que vieron el post.

“#AhorroDeEnergía | Utiliza la lavadora solo cuando acumules cargas completas y con programas de lavado en frío. La lavadora es uno de los aparatos que más energía consume”, escribió la cuenta de la Comisión.

CHISTE NO CAYÓ EN GRACIA

Las respuestas contra la Comisión no fueron del todo corteses, pues las personas que se animaron a escribir su punto de vista, consideraron que independientemente de si utilizan o no la lavadora, los recibos de luz que llegan a su casa siguen reflejando altos montos a pagar.

“Yo tuve la lavadora descompuesta como dos meses y me llegó más de luz”, escribió una usuaria.

“El tiempo que no hubo agua en MTY, no se usó la lavadora automática y aun así no bajo el consumo de energía siguió el recibo alto”, contestó un regiomontano.

“Para qué quieres un auto, si puedes andar a pie”, dijo de forma sarcástica otro usuario.

Hubo otras personas que llevaron las críticas aún más lejos, y solicitaron a la CFE a que mejor baje las tarifas que hay actualmente.

“Lo mismo dicen con el aire acondicionado… Entonces el hecho es vivir como un cavernícola, o quizás sería mejor que ustedes bajen sus costos…”, mencionó un joven vía Facebook.

“Bájenle a las tarifas” y “dudo que los empleados de la CFE laven a mano”, fueron otros de los comentarios que llegaron al perfil de la Comisión Federal de Electricidad.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR