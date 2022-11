Asegura Ebrard que dará continuidad a la 4T

Desde las inmediaciones de la alcaldía Coyoacán y acompañado de cientos de simpatizantes, el canciller Marcelo Ebrard sostuvo que continuará con la llamada cuarta transformación, al asegurar que ha sido leal al movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador al que ha seguido desde hace 23 años.

En el Foro Ciudad Modelo con Visión del Futuro, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue recibido con arengas como “con Marcelo sí” y “presidente, presidente”, y dijo que continuará con el proyecto del Presidente porque se ha “partido la m (sic)” por el movimiento que ha construido junto a López Obrador.

“Ahorita me pegunto un compañero ‘¿Tú vas a seguir la cuarta transformación?’ Sí, yo he militado en este movimiento hasta ahorita, pues échenle de 1999 a 2022. Cómo me sigues preguntando eso después de 23 años que nos hemos partido la m (sic). Hemos estado en todo, en plantones, en discusiones. “Fui leal al movimiento, llevamos 23 años y todavía alguien me pregunta ‘¿Vas a seguir (en) el proyecto de la cuarta transformación?’ ¡Pues cuál otro proyecto voy a seguir! Si ese es el proyecto que hicimos juntos”, dijo en un discurso de 30 minutos.

Ebrard reiteró que se tienen que consolidar proyectos como el Tren Maya y la Guardia Nacional, los cuales han comenzado durante la presente administración, por lo que prometió “continuidad y cambio” como lo ha mencionado López Obrador.

“Hay que consolidar todo lo que se ha hecho, el Tren Maya lo tenemos que consolidar porque no se puede hacer tan rápido todo, él (López Obrador) ha hecho un gran trabajo, pero tenemos que dar el siguiente paso. Tenemos un cimiento, pero tenemos que hacer varios pisos arriba. Eso se llama cambio, continuidad y cambio. “Entonces dice el Presidente ‘continuidad y cambio’, es lo que él dice. Copia, calca idéntica, no”.

Ebrard dijo que otros temas prioritarios para el país son: consolidar un sistema universal de salud, sacar de la pobreza a 13 millones de menores de edad, generar salarios que vayan de la mano de la productividad y apoyo a las mujeres.

Anuncia gira por CdMx El canciller también aprovechó el evento para anunciar que comenzará una gira por la Ciudad de México al asegurar que “si alguien quiere pleito que vaya a otro lado”.

“Vamos a seguir adelante y les quiero decir, compartirles, vamos a recorrer toda la Ciudad de México porque esta es mi casa, yo nací aquí en Coyoacán, soy de la ciudad y fui jefe de Gobierno y he servido a mi ciudad. Vamos a recorrer la ciudad con alegría, nosotros no hablamos mal de nadie, si alguien quiere pleito que vaya a otro lado, nosotros no somos así”.

Al término de su discurso, dijo que este no se trata de un acto de campaña si no de “visitas”, ya que tiene invitaciones en todas las alcaldías. “Campaña no porque esas son en el (20)24, ahorita son de visitas, me están invitando a muchos lugares que no había oídos atender, pero este fin de semana como no estuve fuera de México por eso estoy aquí. Hace tiempo que están duro y dale invitándome en visitar, tenemos invitaciones en todas las delegaciones (ahora alcaldías)”.

CON INFORMACIÓN DE MILENIO