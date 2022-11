Cerraron 3 mil constructoras del país: CMIC

18 estados del país con cero pesos para infraestructura carretera

3,000 empresas constructoras menos en el país

17,000 constructoras hay en el país

11,500 empresas llegaron a tener la CMIC

8,500 constructoras están afiliadas a la Cámara

20% de la inversión en obra es pública

80% de los proyectos los hace la IP

El secretario nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Jesús Abud del Carmen, reveló que 3 mil empresas constructoras del país han cerrado, principalmente debido a que las grandes obras realizadas con recurso federal han sido entregadas a la SEDENA.

El empresario tamaulipeco afirmó que el presupuesto federal que está en proceso de aprobación para el 2023, evidencia que no está ordenado el gasto y está siendo invertido en zonas que no generan más desarrollo ni mejoran la economía del país.

“La distribución del gasto está en una zona que no genera el desarrollo que el país necesita, hemos estado tratando de hablar de esto con el Gobierno Federal, sin embargo, hoy no está sucediendo en esta parte ordenar el gasto, esto significa que habrá regiones de nuestro país muy importantes que no tienen presupuesto para infraestructura. Básicamente el norte del país en términos generales, Tamaulipas incluido”, aseguró.

Puntualizó que mientras que el gasto en infraestructura carretera está concentrado en el sur del país, una gran parte de los estados no tienen presupuesto para infraestructura.

“Hoy tenemos, por darles un ejemplo, 18 estados del país con cero pesos para el tema de carreteras, un ejemplo muy claro de lo que está pasando, tiene que ver con esta distribución del gasto en infraestructura que está muy concentrado en algunos sectores y que ha sido una recurrente en el presupuesto federal en cuanto a privilegiar algunas zonas del país”.

Del Carmen Saldívar aseguró que la concentración de la inversión federal ha sido una constante en los últimos años, por lo que han buscado una reunión con el Gobierno Federal para condensar una derrama más equilibrada en el país.

“Es algo muy similar a lo que pasó los años anteriores, eso en la parte de la distribución del gasto del presupuesto, hoy en el sector (de la construcción) no es el mejor escenario, pudiera decirles que hoy hemos estado tratando de dialogar con el gobierno, por el tema de lo que ha sucedido con esta política pública de llevar el dinero público en infraestructura a ser ejecutado por las fuerzas armadas, es nuestra gran amenaza, porque es una amenaza, es una realidad, hoy la constructora más grande del país es la SEDENA por decreto”.

Señaló que la adjudicación directa de obras a la Secretaría de la Defensa Nacional los pone en una posición de desventaja pues no pueden competir en licitaciones.

“No estamos en igualdad de condiciones, la SEDENA no tiene que pelear por las obras, competir por las obras, no hay un proceso competitivo por la adjudicación de los proyectos, ellos lo reciben sin pasar por un proceso de licitación, entonces nosotros lo hemos visto como una parte con la cual nosotros no podemos competir porque ellos no tienen que pasar por los procesos que marca la ley y que hoy es nuestro gran tema y nuestra gran amenaza para el sector constructor”.

El Secretario Nacional de la CMIC señaló que la falta de obra pública en la que participa la iniciativa privada está provocando el colapso de las empresas constructoras.

“Hoy tenemos 3 mil empresas constructoras menos en el país, de alrededor de 17 mil constructoras que hay en el país en CMIC, por ejemplo, solamente en CMIC de haber estado en 11 mil 500 empresas hoy estamos con alrededor de 8 mil 500”, reveló.

Jesús Abud del Carmen señaló que se debe aplicar la inversión en proyectos “semilla”, pues a partir de esto se generan más inversiones que producen desarrollo a un sector.

“Estamos trabajando muy fuerte en establecer lazos con la inversión privada, esta inversión privada, que es importante decirlo, es el 80% de la inversión que sucede en el país contra el 20% de la inversión pública, podemos enfocarlo de esta manera la inversión pública como capital semilla, es cuando se aplica de manera estratégica y detona la inversión privada, el gobierno genera condiciones a través invertir como un capital que genera desarrollo y propiciando la llegada de capitales privados, en esta parte estamos trabajando nosotros muy de cerca con la inversión privada y que desgraciadamente muchas de nuestras empresas viven de la obra pública en el país,

Aseguró que los constructores están matando de llevar sus empresas a la búsqueda de obra privada, siguiendo el diálogo con el gobierno, porque hoy están en un grave riesgo porque la rentabilidad de las empresas está muy baja.

“Ojalá el gobierno pueda entender que hay empresas que tienen mucho que ver con el desarrollo económico del país, porque acuérdense que también es un tema de generar impuestos, no nada más es hacer las obras, es generar impuestos, es generar empleos, por eso decimos que el ejército es una competencia desleal para los nosotros”.

Señaló que es importante desarrollar las regiones porque así funciona la economía, las regiones necesitan seguir produciendo y con este esquema el presupuesto está muy focalizado en proyectos que no privilegia en el desarrollo armónico del país, por lo que esperan que en el estado sí se apoye a la IP.

“En el caso del Estado, yo hablo de un contexto nacional, pero nosotros le pediremos al Gobernador Américo Villarreal que haga las obras en Tamaulipas con empresas constructoras, que no venga el Ejército, no ocupamos el Ejército, no saben hacer el trabajo, el Ejército no está para eso, el Ejército no es un constructor”, puntualizó.

Omar Reyes/ Expreso-La Razón