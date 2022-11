Sobreviven con Remesas de EU

En números

3 millones 125 pesos se estima que son enviados al sur de Tamaulipas a través de remesas

700 o más familias dependen directamente en la zona rural de Altamira de las remesas

Es Altamira el municipio que concentra más personas que dependen directamente del dinero de trabajadores en Estados Unidos de Norteamérica

720 a 750 millones de pesos recibe Tamaulipas

12 mil 500 millones de pesos fueron enviados a México a través de remesas durante el primer semestre del 2022 (Gobierno de México).

20 mil 380 dólares aproximadamente son enviados cada mes para cada una de las comunidades ejidales o rurales de Altamira

El trabajo duro de la semana ve sus frutos el día de pago.

En la zona sur, cientos de familias dependen de las remesas que sus familiares les envían desde Estados Unidos con mucho amor.

La construcción, el campo o la limpieza son trabajos donde los mexicanos se desenvuelven en gran medida en Estados Unidos.

En la zona sur de Tamaulipas hay comunidades en las que de 10 a 12 familias dependen directamente del envío de remesas de Estados Unidos de Norteamérica.

José Enríquez Reyes, dirigente de la CNC, revela que, de las 52 poblaciones ejidales o comunidades rurales del municipio, hay poco más de 700 familias que subsisten directamente de los envíos que realizan sus familias del “otro lado”.

“Es una realidad, Altamira es un fenómeno histórico, que representa para muchas familias la oportunidad de tener una mejor manera de poder salir adelante”.

Sin embargo, no es un fenómeno exclusivo del municipio industrial, porque en Tampico y Ciudad Madero, también hay familias que reciben dinero desde Estados Unidos.

Es en las zonas rurales, de acuerdo con las estadísticas económicas en donde hay poco más de 3 mil 500 personas que esperan semana a semana los recursos enviados por sus padres, esposos, esposas, hermanos, hermanas, tíos, abuelos que habitan en Estados Unidos.

“Ya se sabe, cuando llega el dinerito que envían del otro lado en los ejidos, porque luego, luego que salen a comprar el mandado, los que les hace falta”.

Las remesas, explica que son parte fundamental de la economía regional, pues a lo largo del año es prácticamente imposible que puedan detenerse.

“En ese sentido, no depende de si llueve o no, si hay plaga o no, como en la actividad agrícola, ahí estas familias, reciben ese dinero que les mandan con todo cariño para que puedan mantenerse”. dijo.

En la zona rural, añadió que hay otras familias que realizan actividades agrícolas y que reciben como un “extra” los pesos.

304 MDD INGRESAN A TAMAULIPAS A TRAVÈS DE REMESAS

Un estimado de 304 millones de dólares en remesas son enviados a Tamaulipas anualmente, es decir 25 mdd por mes.

De acuerdo con un informe de BANXICO, del Gobierno Federal, son los estados de Jalisco y Michoacán los que obtienen mejores recursos anualmente con cifras que superan los 4 mil millones de dólares.

Para la zona sur, las estadísticas revelan que se reciben aproximadamente 1 millón 767 mil dólares mensuales, de los que se prevé que al menos un 60 por ciento (1 millón 60 mil 200 dólares) son para las comunidades rurales de Altamira y el resto se divide entre Tampico y Altamira.

Es decir, en un ejercicio matemático, para cada comunidad (52 poblaciones o ejidos) estaría recibiendo en promedio cada 30 a 31 días, un estimado de 20 mil 380 dólares (400 mil 760 pesos) a través de este concepto.

“NOS VENIMOS AL OTRO LADO PARA QUE NO LES FALTE NADA”

Agustín García, es mexicano, de la zona sur de Tamaulipas, en donde creció y vivió hasta que cumplió los 18 años, cuando decidió cruzar la frontera para trabajar en Estados Unidos.

“Nos cruzamos hace algunos años. Vimos la oportunidad de hallar una mejor calidad de vida y aprovechamos”, revela.

El hombre de 32 años se encuentra actualmente en Atlanta, Georgia, en donde se emplea en la construcción.

Desde su primer “cheque” comenzó a destinar recursos para su familia en Tampico.

“Cobraba, no sé, 240 dólares a la semana, con el mínimo por hora, en la poda de la yarda y apartaba para la traílla (casa), los bilis (gastos) y la comida, el resto se iba íntegro pa’la familia. A eso venimos, pa’que no les falte nada”, dijo.

Con el paso de los años, explicó que comenzó a destinar mayores recursos para su esposa y sus hijos, sus padres.

“Crecí en la Revolución Verde, en Tampico, ahí cerca del rastro. Pues ya sabrán, cómo estaban las cosas por ahí; no había chamba, no había lana, y pues tuvimos que salir a buscarle”.

Así como él, dice que, en la zona de Atlanta, hay miles de tamaulipecos que están enviando dinero para uno o más familiares en México.

“Los sábados ves en el western, las filas, o en los negocios “envíos de money a México”, siempre están hasta el tope. Ese día almuerzas una burguer, café y en automático te vas a formar, para mandar dinero”.

José Luis Rodríguez Castro/ Expreso-La Razón