Pese a que para la opinión pública el fiscal general de justicia de Tamaulipas, Irving Barrios, fue dotado de facultades y protección extraordinarias con la finalidad cubrirle la espalda al exgobernador García Cabeza de Vaca y a varios de sus allegados de eventuales acusaciones, a decir del propio abogado, él es un servidor público institucional que cumplirá al pie de la letra las funciones que la ley señala al cargo que desempeña.

La petición de destitución del fiscal anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda, porque no aprobó los requisitos de control y confianza exigidos por la legislación, así parecen demostrarlo.

Sin embargo, la verdadera prueba de fuego que revelará si Irving es realmente un fiscal sin colores partidistas, como afirma, será la atención que brindará al millonario desvío de recursos de la Comapa de la zona conurbada Tampico-Madero que le ha remitido el gobierno de Américo Villarreal y que, de acuerdo con la asesora Jurídica, Tania Contreras, se habría utilizado para financiar las campañas electorales del senador Ismael García Cabeza de Vaca y algunos diputados.

¿Les dará el michoacano el mismo trato que a los asuntos que le turnó el gobierno cabecista y procederá contra los presuntos responsables del caso, el exgerente general de la operadora de agua, Jorge Rivera Shotte, y al sucesor de este, Gabriel Guerra, o utilizará el puesto para encubrirlos?

El proceder del fiscal evidenciará, si, como ha dicho, es institucional o actuará de tapadera.

Como se sabe, Barrios Mojica fue designado fiscal del Estado en 2016, luego blindado por el congreso del Estado para no ser removido hasta el 2032 y es llamado superfiscal debido a que los legisladores le asignaron atribuciones que antes estaban en manos del ejecutivo, como el mando de la policía estatal, el Grupo de Investigaciones Especiales (GOPES) y la unidad de inteligencia financiera.

¿Pasará la prueba? Habrá que ver.

Los que, por otra parte, deben de estar inquietos, son los beneficiados de las notarías públicas asignadas por el gobierno de Cabeza de Vaca en la recta final del sexenio. Además de las tres que fueron canceladas, según dio a conocer la consejera jurídica, Tanía Contreras, están siendo investigadas otras 60 para verificar si las asignaciones cumplieron con los requisitos legales o, si, como sucedió con las anuladas, también adolecen de irregularidades.

Como sería la de Blanca Pérez Rodríguez, esposa de El Moyo Félix García, presidente de la Jucopo del Congreso, que, a decir de los enterados, es resultado de un evidente tráfico de influencias.

Lo grave del caso es que, a aquellos a los que se encuentre alguna responsabilidad, además de privarlos de las notarías, podrían ser inhabilitados para volver a ejercer sus funciones.

Mientras tanto, el alcalde de Madero, Adrián Oseguera, no da tregua al dengue, zika y chikungunya. Para frenar la propagación de las enfermedades, ha intensificado las tareas de fumigación casa por casa, limpieza de maleza, descacharrización, todo en coordinación con autoridades de salud y los vecinos de los sitios de mayor riesgo.

En las últimas dos semanas las cuadrillas del municipio saludable y servicios públicos del ayuntamiento han sanitizado más de sesenta colonias, medidas con las que se espera prevenir más brotes de las transmisiones del mosquito Aedes Aegypti.

