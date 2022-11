Se suman militares a los operativos

TAMPICO, TAM.- Con la finalidad de reducir accidentes viales en Tampico, el Secretario de Tránsito y Vialidad, Zenón Cruz Estrada señaló que la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y la MARINA se unen a los operativos que realizan.

Declaró que, buscan revisar que el papeleo se encuentre en buenas condiciones, así como situación del vehículo al contar con placas, entre otras cosas.

El contraalmirante reveló que sostuvo una reunión con el Coronel del Quinceavo Batallón de Infantería y con el Almirante de la primera zona naval para coordinarse.

“Estamos haciendo operativos con la PEA, con la SEDENA, en coordinación con la MARINA, a partir de hoy. La invitación está para SEDENA y MARINA; hablamos con el Coronel Solís de SEDENA y está de acuerdo, también con el Almirante Pineda, comandante de región naval, está de acuerdo en apoyarnos para llevar a cabo los operativos”.

Afirmó que necesitan seguir con las multas y no con exhortos, debido a que la población no es amable y no entiende.

“Es porque no tenemos tantita amabilidad para conducir, si vamos a estar viendo no afectar a la ciudadanía no vamos a tener una solución, sino pagan, no gastan, no lo toman en cuenta desgraciadamente, si es invitarlo, exhortarlo, no lo toma en cuenta”.

Los operativos se realizan de manera aleatoria, es decir, en diferentes puntos de la ciudad y a diferente hora.

Por Javier Cortés