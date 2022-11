Carmen Campuzano dispuesta a ayudar a Eduin Caz con su supuesto alcoholismo

Carmen Campuzano enfrentó las adicciones que dañaron su vida y actualmente se dedica a ayudar a quienes enfrentan estos problemas de salud, pero ¿esto podría involucrar a Eduin Caz?

El líder de Grupo Firme está en el ojo público porque en diversas ocasiones se le ha captado en estado de ebriedad durante sus conciertos, debido a que consume bebidas alcohólicas en el escenario.

Los fanáticos de Eduin Caz aseguran que el cantante podría padecer de alcoholismo, pues también sus redes sociales están llenas de momentos en los que se le ve de fiesta.

Carmen Campuzano aseguró a ‘De Primera Mano’ que está dispuesta a ayudar a Caz siempre y cuando él mismo se acerque para recibir orientación.

“Yo no me puedo acercar a él, él se tiene que acercar a mí porque si no buscas la ayuda está de más. Debe haber un interés en el ser humano de querer salir de eso”.

Comentó que nunca revelaría si Eduin Caz le pide ayuda, pues es parte de su rehabilitación el mantener respeto y anonimato por las personas que atraviesan por esta situación.

La modelo tiene ofrece un curso para que los hombres aprendan a caminar en tacones, con el fin de que no sufran lesiones y lo hagan con delicadeza. Además busca derribar los mitos en torno a el uso de etsos zapatos.

“Es un curso donde les tengo que enseñar cómo se pisa con un zapato de tacón, porque no se pisa con el tacón, si no sería una rompedera de costillas… tienen que tener cierta delicadeza”.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR