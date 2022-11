Familia de Amaia Montero revela detalles sobre su estado de salud

Amaia Montero es una de las cantantes más queridas en el medio del espectáculo y goza de una exitosa trayectoria, aunque una fotografía compartida en sus redes sociales causó gran preocupación entre sus fans debido a que en ella luce desmejorada y despeinada sin una gota de maquillaje. Tras varias semanas de incertidumbre, la familia reveló detalles sobre el estado de salud de la también compositora.



La estrella pop comenzó su carrera como vocalista de La Oreja de Van Gogh y tras su separación ha publicado cuatro discos en solitario, aunque desde hace un tiempo comenzó a causar preocupación debido a sus mensajes en redes sociales que revelarían una profunda depresión, aunque no se ha revelado más al respecto la fotografía desató una ola de mensajes de apoyo para la cantante.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, es el mensaje con el que la cantante compartió su fotografía hace un mes y en ella se le puede ver despeinada, cansada y sin maquillaje. A partir de ese momento surgieron rumores sobre su salud mental y inquietud entre sus fans se intensificó debido a que desapareció por completo de redes sociales.

¿Amaia Montero se retira de la música?

La primera en reaccionar tras la fotografía de la cantante fue su hermana, Idioa, quien reveló para el programa “Espejo Público” que Montero “no está pasando por su mejor momento”. Tras su declaración la familia mantuvo en total hermetismo los detalles sobre el estado de salud de Amaia y esto generó más dudas entre sus fans.

En entrevista para el diario El Español, la familia de Amaia Montero señalaron que la cantante se encuentra mejor de salud y, aunque atraviesa por un momento difícil, cuenta con el apoyo de su madre, Pilar Saldías, su hermana y su grupo de amigas que no dejan de enviar muestras de afecto.

“Ya está un poco mejor (…) Es su mayor ilusión y está volcada en el curro, que toda salga bien”, reveló su familia y añadieron que por el momento se mantendrá alejada de los reflectores y las redes sociales, aunque no deja de lado la música que se ha convertido en una forma de salir adelante al expresar lo que siente a través de nuevas canciones.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO