Juan Soler estuvo en la cárcel; su papá lo entregó a la policía

El conductor Juan Soler reveló un evento de su pasado que causó mucha sorpresa a sus fans y compañeros de trabajo.

En el programa ‘Sale el sol’, de Imagen Televisión, el galán de novelas comentó que estuvo en la cárcel durante un tiempo debido a que su papá lo entregó a las autoridades.

Durante la sección ‘Trapitos al Sol’ le cuestionaron qué haría si un hijo suyo cometiera un delito. Fue entonces que destapó el secreto.

Haría lo que hizo mi papá, es decir, demandarme’, contestó.

Soler reveló que todo fue debido a una pelea por defender a su hermano.

Me llevó a la comisaría. Fue un acontecimiento desafortunado porque en un bar… qué madriza le puse al cabrón. Este señor agredió a mi hermano, sí, yo lo defendí, pero luego me acusaron de abuso en la legítima defensa porque le tendría que haber pegado una vez y no 160 como le pegué”, comentó.

Pese a que lo entregó en la policía, Juan soler no le guarda rencor, al contrario, agradece la lección que le dejó.

“Me encantó que lo hiciera”, recordó el actor, quien pasó tres días detenido y confesó estar arrepentido de lo que hizo: “No estuvo bueno”.

