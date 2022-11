“Por el momento” Américo Villarreal Santiago no está interesado en candidatura

Américo Villarreal Santiago, dijo que por el momento no está interesado en la candidatura a senador por Tamaulipas, pero esperará las reglas que emita Morena.

El hijo del Gobernador y consejero de Morena, indicó que el partido es muy noble y el método de selección de los candidatos es por encuestas.

Una vez que salga la convocatoria y los estatutos determinen cómo va a estar la estructura de una elección extraordinaria y cómo se va a manejar, el partido, hará las encuestas para identificar los cuadros y los posibles aspirantes.

“Por el momento no, estamos enfocados en seguir trabajando, tuvimos la oportunidad de recorrer el Estado en la campaña y ahorita estamos regresando a escuchar a la gente”.

Al acudir como invitado especial a la feria regional del empleo en Altamira, detalló que Morena tiene personajes que representan la transformación y la visión del Presidente de México, no mentir, no robar y no traicionar.

“Si mi nombre apareciera en una de las encuestas, lo más importante a considerar aquí es que estamos en un gobierno nuevo, en un gobierno que necesita tamaulipecos comprometidos, disciplinados y leales a esta visión de nuestro partido”.

Esperará a conocer las reglas del partido y la manera en que se van a aplicar las encuestas, “estaremos activos y cercanos a la gente”.

“Veremos qué sucede desde el CEN nacional y cuáles son las instancias y herramientas que se presentan en una elección extraordinaria para estar atentos y para apoyar de manera indiscutible a Morena y al nuevo gobierno”, concluyó.

Oscar Figueroa/ La Razón