El sobrino incomodo… 

Le hablamos de JOSE BRAÑA MOJICA, el diputado local que farolea pregonando es sobrino del Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, pero que está peor que URSULA, el mandatario nacional ni los ve ni los oye.

Quizá a este muchacho el Presidente ni en el mundo lo hace, recordemos que el mismo ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR dijo, cuando le preguntaron por URSULA SALAZAR MOJICA la diputada y ahora pastora de los morenistas en el congreso local, que no tenía trato alguno con ella, que, a pesar de llevar el nombre de su abuela, si se la encontraba en la calle ni la conocía.

Lo dijo cuándo circuló en medios de comunicación y redes sociales un audio con la supuesta voz de URSULA haciendo tratos de pesos y centavos con proveedores a los que les pedía un porcentaje en efectivo luego de inflar los presupuestos en un acto claro de tráfico de influencias, el Presidente negó tener trato con ella, incluso comentó que si la legisladora tamaulipeca estaba actuando mal que asumiera las consecuencias.

Con eso basta para deducir que es lo que el Presidente contestaría si le preguntan por JOSE BRAÑA y su mala acción, que quedó a deberle a quienes le apoyaron en campaña, que falta a su palabra y que actúa en contra de personajes de MORENA, seguro dirá que ni en el mundo lo hace.

Por lo tanto, el sobrino incómodo, que está bastante cómodo en el congreso local, solo calentando una curul a la que llegó porque iba trepado en el oleaje obradorista y porque la verdad no había mucho que elegir del otro lado, pues no le iría del todo bien.

Charolea JOSE BRAÑA con el parentesco del presidente para que nadie le toque o le cuestione su mal actuar, pero la verdad es que a este legislador no es de mucha rentabilidad para el pueblo, solo se le ha visto gritando cuando tienen que liarse con sus compañeros legisladores de oposición o ahora que anda muy activo adjudicándose logros que ni le corresponden.

Obviamente el andar gritando que legisla para bien de Victoria tiene una intención, el diputado sueña con ser Presidente municipal de la capital tamaulipeca, aun no entiende que una cosa es querer y otra muy distinta llegar a ser, pues solo, sin capital político y económico, se duda que alcance a ganar una elección y por lo que se ve ni siquiera alcanzará a ser candidato.

Se quiere BRAÑA adjudicar la defensa del fondo de capitalidad, Muchacho, eso compete al municipio, EDUARDO GATTAS es el que ya lo cabildeo con el ejecutivo estatal para ver la factibilidad, el alcance del presupuesto y este no se desequilibre.

Luego LALO, después de pasar por cabildo, deberá mandar la iniciativa al Congreso del estado donde seguramente pasará en las condiciones que sea enviado por el alcalde de la capital tamaulipeca.

No necesita LALO el voto de BRAÑA para que se apruebe el fondo de capitalidad en los términos que se envié, pues ya ira consensuado con el Gobierno y se duda que el resto de los diputados de Morena tengan objeción para aprobarlo, además está el voto de ALE CARDENAS una diputada priista que quiere lo mejor para Victoria, GUSTAVO CARDENAS tampoco se negará a la mejora de la ciudad y claro esta EDGAR MELHEM como avecindado en esta ciudad también querrá verla progresar y para los diputados panistas es la oportunidad de congraciarse con el respetable, además que de todos es su responsabilidad social.

No es capricho el fondo de capitalidad es una necesidad para hacer que esta ciudad vuelva a ser la ciudad limpia, con mejor rostro, pues el recurso es precisamente para eso, para obras y servicios en beneficio de la ciudad y su gente, la capital tamaulipeca no solo debe serlo, debe parecerlo y para ello se requiere presupuesto bien ejecutado.

En fin, la situación es que JOSE BRAÑA socarronamente y de maneras indirecta, porque le falta valor para hacerlo de frente, trata de desestabilizar la administración de EDUARDO GATTAZ BAES, el diputadito en cuestión no solo se quiere adjudicar la propuesta, defensa y aprobación del fondo de capitalidad, igual le da por pelear con áreas municipales para que impacte en el edil.

Obviamente su intención es llamar la atención porque desea, como si le alcanzara o lo mereciera, volver aparecer en la boleta electoral, se duda que suceda, no le alcanza para ser candidato a la presidencia municipal al sobrino incómodo.

Por Rosa Elena González

