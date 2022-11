Buscaban cerveza en Qatar y terminaron en casa de un jeque

Apenas va comenzando el mundial de Qatar 2022 y ya hay historias épicas de aficionados que fueron a disfrutar de la Copa del Mundo.

Hoy te contaremos la increíble experiencia de dos amigos de origen británico que, sin esperarlo, terminaron en el palacio de un jeque.

Aunque no lo creas, todo empezó gracias a la búsqueda de cerveza.

Los detalles los compartió Alex Sullivan, según su relato, él y su amigo estaban a la ‘caza’ de bebidas alcohólicas cuando coincidieron con dos locales que los invitaron a pasear en su auto.

Sin imaginarlo, luego de un rato llegaron a un palacio lleno de auténticos lujos.

Lo más increíble de la experiencia fue cuando los millonarios les presumieron a su mascota, un cachorro de león que los dejó atónitos.

The two Everton fans who went looking for beers and ended up in a Sheikhs palace chilling with a lion. ???????????? pic.twitter.com/IvIBDpCOLu

— ???????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????? (@thecasualultra) November 21, 2022