Se lesionan dos mujeres tras chocar frente a ‘Puerta de hierro’

Debido a que el impacto selló la puerta del conductor del Chevrolet, fue necesario solicitar el apoyo de Protección Civil para utilizar equipo de extracción vehicular y liberar a la mujer

Por Alfredo Peña

Fotos: Alfredo Peña

Ciudad Victoria.– Dos mujeres resultaron lesionadas la tarde del miércoles en un fuerte accidente automovilístico ocurrido sobre el libramiento Naciones Unidas, frente al fraccionamiento Puerta de Hierro.

El percance se reportó alrededor de las 13:30 horas, a la altura de los retornos.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas acudieron con dos ambulancias.

Una atendió a la conductora de una camioneta Volkswagen Tiguan con placas de Tamaulipas, y la otra a la conductora de un vehículo Chevrolet Cruze.

Debido a que el impacto selló la puerta del conductor del Chevrolet, fue necesario solicitar el apoyo de Protección Civil para utilizar equipo de extracción vehicular y liberar a la mujer.

Una vez rescatada, fue trasladada junto con la otra conductora a un centro hospitalario.

Las primeras investigaciones señalan que la camioneta Volkswagen Tiguan circulaba de poniente a oriente por el libramiento.

Al llegar al retorno, la conductora intentó incorporarse a los carriles contrarios, pero no respetó el alto correspondiente e impactó al automóvil Chevrolet Cruze.

El tránsito en la zona se vio afectado durante aproximadamente una hora. Una vez que las unidades fueron retiradas, la circulación volvió a la normalidad. Ambos vehículos fueron declarados pérdida total.