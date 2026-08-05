Sheinbaum califica de «inhumana» la ofensiva militar de Israel en Gaza

En la conferencia en Palacio Nacional, dijo que aunque hay expresiones en contra, México defiende la paz y la no intervención

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que es inhumana la ofensiva militar que hace Israel contra la franja de Gaza. En la conferencia en Palacio Nacional, dijo que aunque hay expresiones en contra, México defiende la paz y la no intervención.

“Es muy triste porque lo que ha pasado en la franja de Gaza, está ofensiva inhumana que ha hecho el Estado de Israel es la verdad. Hay gente que opina lo contrario, tiene derecho a decirlo porque tienen derecho a decirlo”; señaló.

Siempre vamos a defender la no intervención: Sheinbaum

“Nuestra opinión es distinta y siempre vamos a defender porque además es la obligación constitucional de la presidenta, la autodeterminación de los pueblos, la paz y la no intervención”, aseguró.

Ei 22 de mayo, la presidenta Sheinbaum Pardo refrendó la posición de México de la defensa de los derechos humanos ante la detención y deportación que hizo Israel de integrantes de la Flotilla Global Sumud, entre ellos un grupo de mexicanos.

Señaló que no hay ninguna justificación para la agresión.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO