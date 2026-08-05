Madre de Dafne cambia abogados

Alejandra Quintos, anunció el cambio de representación jurídica al asegurar que busca más pruebas y total transparencia para esclarecer el feminicidio de su hija

Por. Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Dentro del proceso por el feminicidio de Dafne en el colegio militarizado Doenitz, la madre de la víctima, Alejandra Quintos, confirmó la contratación de nuevos abogados y reveló que la menor tenía pendiente un señalamiento directo contra su padre antes de ser asesinada.

Con relación al expediente, Alejandra Quintos fue citada por el Ministerio Público para el próximo 7 de agosto, fecha en la que rendirá su testimonio dentro del juicio oral por el delito de abuso, derivado de una carpeta procesal iniciada en 2019.

En dicho caso, el progenitor de la menor, Gabriel «N», fue vinculado a proceso con una medida de imputación por dos años.

«El sigue demandado, sólo le faltaba el señalamiento de la niña, por eso iba a terapia conmigo para prepararla e hiciera el señalamiento directo», declaró la madre sobre el procedimiento judicial en el que participaría la menor.

Ante los desacuerdos con su representación jurídica, Alejandra Quintos optó por contratar abogados procedentes de otras entidades del país para dar seguimiento al caso del feminicidio.

«Me equivoqué en confiar, los procesos legales siguen, por memoria de mi hija, no podemos caer en la controversia, en que el objetivo es saber sobre el feminicidio de mi hija, no del pasado y no revictimizar a una niña indefensa que la asesinaron de una manera brutal, no quiero perder el objetivo y los abogados que estoy contratando son de otros estados y los estoy pagando, vamos con todo y contra todos, esto no se va quedar así, no quiero perder el enfoque, el enfoque tiene que ser Dafne».

De igual forma, señaló que el historial legal con el padre de la víctima es un tema delicado y pidió mantener la prioridad sobre la investigación del crimen ocurrido en el colegio militarizado de Ciudad Madero.

«Es un tema sumamente delicado que en la memoria de mi hija no hubiera querido que se supiera, nunca viví con él, nunca me casé con él, nunca me junté con él. Esto ocurrió efectivamente, Gabriel ya fue imputado por dos años, vinculado a proceso, quien tiene dinero puede comprar la justicia en el Estado de Tamaulipas», manifestó.

Respecto al desarrollo de las investigaciones y a las actuaciones de la Fiscalía, la madre de la menor expuso su postura sobre el proceso.

«Yo no sabía que él y la señorita me iban a poner tantas trabas en el proceso, no sé qué tratos tenga con la fiscalía o qué favor les deba o por qué se siente con tanta lealtad con ellos».

Alejandra Quintos concluyó que mantendrá las acciones legales hasta lograr la detención de todas las personas involucradas en el feminicidio de su hija adolescente.