Harán plan para reducir cobros y abusos viales

Proponen hacer un reglamento de movilidad que sustituya al de tránsito, para reducir cobros por arrastre de grúas y abusos de agentes

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La presidenta de la Comisión de Prevención del Delito, Tránsito y Protección Civil del Cabildo de Victoria, Melisa Mireles Escobedo, informó que se trabaja en una propuesta para sustituir el actual Reglamento de Tránsito por un Reglamento de Movilidad, incorporar más grúas municipales, erradicar los abusos contra automovilistas y reducir el costo del arrastre de grúas de 5 mil a mil 400 pesos.

La regidora de Movimiento Ciudadano reconoció que continúan recibiendo reportes por presuntas irregularidades y malos tratos cometidos por algunos elementos de Tránsito.

«Pedimos a la ciudadanía que no se quede callada y presente sus quejas. Estamos para garantizar un buen servicio y no vamos a dejar solos a los ciudadanos. También esperamos que el nuevo director tenga el tiempo necesario para adaptarse al equipo y obtener buenos resultados», expresó.

Comentó que, tras el reciente cambio de director, actualmente se realiza una reorganización interna y confió en que en poco tiempo comienzan a verse resultados.

Asimismo, informó que una grúa municipal ya fue rehabilitada y volvió a operar, aunque aún existen otras unidades que requieren reparación.

Explicó que mientras no exista una regulación clara sobre el servicio de grúas continúan presentándose abusos y cobros excesivos.

«Necesitamos contar con grúas municipales que garanticen un servicio de calidad, respeten los derechos humanos y eviten el maltrato que, en algunos casos, reciben los ciudadanos», señaló.

Añadió que la propuesta busca reducir el costo del arrastre de 5 mil a mil 400 pesos, dejando claro que el objetivo no es recaudatorio, sino ofrecer un servicio accesible y evitar que los ciudadanos perciban el cobro como un abuso.

Mireles Escobedo indicó que el nuevo Reglamento de Movilidad ya fue entregado para su revisión en Mejora Regulatoria y la Consejería Jurídica, por lo que se espera que próximamente sea presentado al Cabildo para su análisis y eventual aprobación.