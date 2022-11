Mhoni Vidente predice cómo le irá a México en Qatar 2022

Este martes 22 de noviembre, después de una larga espera y una sufrible calificación, la selección mexicana de Gerardo “Tata” Martino debutará en el Mundial de Qatar 2022 frente a Polonia, en el estadio 974.

El encuentro se desarrollará desde las 10:00 horas tiempo del centro del país.

Sin embargo, parece que la alegría azteca se terminará pronto, pues hace unas semanas, Mhoni Vidente dio malas noticias para el Tricolor durante la emisión de “Pregúntale a Mhoni”, programa que se transmite todos los miércoles a través del canal oficial de YouTube de El Heraldo de México y durante la charla con Brenda Zamudio.

La cubana emitió un pronóstico que no resultó para nada alentador, pues mencionó que a México solo va a pasear en Qatar. Dio a entender que los dirigidos por “El Tata” Martino no pasarán de la ronda de grupos, donde enfrentarán a las selecciones de Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

A su vez, señaló que este magno evento deportivo será muy oscuro y nada atractivo, pues considera que las múltiples normas de comportamiento del país anfitrión le quitarán color a todo lo que ocurra en torno a la justa, por lo que este mundial pasará a la historia sin pena ni gloria.

Llega “tocado” el Tri

México cerró la preparación para el Mundial de Qatar con una preocupante e inesperada derrota por 1-2 ante Suecia, una selección que no estará en la cita mundialista, el pasado miércoles en Girona, con un gol de Alexis Vega y el regreso de Raúl Jiménez a los terrenos de juego como únicas noticias positivas.

La derrota ante Suecia, que fue más eficaz y se impuso con goles de Marcus Rohden y Mattias Svanberg, cerró la concentración en Girona de la selección de Gerardo ‘Tata’ Martino. Al respecto, el centrocampista Andrés Guardado afirmó que “en el Mundial no puedes cometer errores y hay que jugarse la vida en cada pelota” y admitió que hay que “poner atención” en los detalles porque “son muy importantes” en una Copa del Mundo y “siempre” han dejado “fuera” a la selección mexicana.

México vs Polonia: horario y dónde ver

Será este martes 22 de noviembre cuando la Selección Mexicana debute en la Copa del Mundo frente a Polonia. Las acciones las podrás seguir completamente en vivo por TUDN y Azteca Deportes en punto de las 10:00 horas.

Las posibles alineaciones de México vs Polonia

Hasta el momento no han sido confirmadas las alineaciones del México vs Polonia, pero todo indica que Gerardo “Tata” Martino saltaría en su debut en Qatar 2022 con el siguiente once titular:

Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno y Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Héctor Herrera y Luis Chávez; Uriel Antuna, Alexis Sánchez y Rogelio Funes Mori.

