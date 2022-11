Exporta el sur mano de obra

600 obreros llevan Techint a Dos Bocas

100 serán contratados por 6 meses más

200 trabajadores de SteelGo son del sur

60 nuevas vacantes para Nuevo León se abrieron

$10 mil de sueldo por semana ofrecen en algunos puestos

Empresas dedicadas al sector metalmecánico siguen buscando mano de obra calificada para trabajar fuera de la zona conurbada, principalmente en Dos Bocas, Tabasco, y Monterrey, Nuevo León, la baja demanda de obreros en la zona sur y los sueldos atractivos, obliga a muchos obreros a emigrar con empleo temporal.

Las empresas Techint y SteelGo son las más activas reclutadoras en la zona sur, sin embargo, los proyectos son en puntos distantes del país y con sueldos que también son muy diferentes.

El director de Recursos Humanos de SteelGo, Juan Antonio Garza, estuvo en la zona sur para realizar el reclutamiento de 60 obreros que se integrarían a un proyecto con una duración de cerca de 14 meses.

“Estamos requiriendo mano de obra especializada, para puestos de rellenadores, argoneros, paileros, es una chamba que no es un proyecto como tal, son proyectos que se van sumando y la idea es que siempre tengamos trabajo, ahorita el proyecto que tenemos es para lo que resta de año y todo el próximo año”, reveló.

Precisó que debido a que el trabajo es fuera de la zona sur, las prestaciones incluyen apoyo para hospedaje las primeras semanas y una bonificación en el sueldo.

Les ofrecemos hospedaje los primeros 15 días, mientras que buscan dónde quedarse, les damos una bonificación dentro del sueldo para que busquen un lugar dónde quedarse, ya sea un cuarto compartido o una casa, se juntan 3 ó 4 compañeros, se juntan y les queda muy cómodo la mensualidad de la renta”, afirmó.

La empresa especializada en la construcción de estructuras para la transportación de gas vía ductos dijo que cerca de la mitad de sus colaboradores en Nuevo León, son originarios de la zona conurbada.

“Ahorita traemos 60 vacantes, ya tenemos gente de la zona sur, son como 200, incluso gente administrativa, esta planta estuvo aquí 19 años, nos mudamos para Marin, Nuevo León, y mucha gente que estaba aquí se fue para allá, de todos los niveles, desde gerenciales hay gente de esta zona”, afirmó.

Además de este proyecto, la empresa Techint también ha realizado una búsqueda importante de mano de obra que ha “exportado” pero hacia el sur del país, para trabajar en la construcción de la refinería Olmeca, en Dos Busca, Tabasco.

“La oferta se está yendo para allá (Dos Bocas) porque es para la construcción de la refinería, se han ido como 500 porque se ha mandado mucha gente para allá, ahorita estamos ofreciendo 100 plazas que está dividido para argoneros, paileros, tuberos y soldadores, reveló Patricia Cruz, responsable de reclutamiento en Tampico.

El mayor número se encuentra trabajando en el complejo de Petróleos Mexicanos en Tabasco, sin embargo, también surgen proyectos para otros estados también dentro del sector de hidrocarburos.

Ahorita se van más de Tampico, pero ha variado, porque además de Tabasco nos vamos a Oaxaca o a otros municipios del estado. Por el momento se dice que si (hay trabajo en la zona conurbada), porque ya varias empresas han abierto, pero sí creo que todo está afuera, es mano de obra especializada, llevan credenciales de oficio y cartas de recomendación”, reveló.

Respecto a la oferta que realizan a los obreros, están sueldos con un promedio máximo de 10 mil pesos semanales según el oficio, al agregarse las prestaciones de ley, transportación, comida y hasta incentivos adicionales.

“Tenemos las vacantes de tuberos, argoneros, pailero y soldadores, se les está dando un sueldo de 4,800 pesos por semana, más apoyo de renta, se les da 3 semanas de hospedaje en lo que buscan ellos un lugar dónde rentar, o si no en el campamento que es permanente ya que es un campamento en Paraíso, Dos Bocas”, reveló Patricia Cruz.

En SteelGo el proyecto actual es para trabajar en Nuevo León, con un sueldo más elevado, pero que sigue estando en el mismo rango, según reveló Juan Antonio Garza.

“Realmente la oferta que traemos es muy buena, los tuberos, los rellenadores, están llevándose 9 ó 10 mil pesos por semana y es una muy buena oportunidad para la gente que se quiera sumar a SteelGo. Les ofrecemos desarrollo, porque hay gente que va y no tiene tanta experiencia, nosotros tenemos 20 años de experiencia haciendo lo que son spurs de tubería, tenemos gente altamente especializada, capacitamos mucho a la gente, el desarrollo en cuanto a aprendizaje también es muy importante para la gente que se quiera sumar”, afirmó.

Sobre los requisitos, para colaborar en SteelGo y residir por más de un año, están el tener un mínimo de dos años de experiencia, y credenciales que acrediten su capacitación, dijo el director de Recursos Humanos.

“Lo que pedimos es dos años de experiencia en puestos similares, la edad es hasta 60 años, también va dependiendo de la gente en cuanto a actividad, hay quienes son mayores, pero tienen mucha experiencia y habilidad y avanzan muy rápido, básicamente es lo que buscamos que traigan todas las ganas para aprender y llevarse buen dinero con el destajo”.

En Techint el proyecto para el cual están contratando tiene un periodo más corto, pero con protección para ampliarse, pues depende del avance de la contracción de la refinería en Dos Bocas.

“El contrato es de aquí a marzo, se está prolongando más, pero es cuestión de los trabajadores, la obra para término es a marzo o puede que llegue a junio, depende de cuánto dure la obra. Pedimos una edad de 21 a 59 años, con experiencia de 3 a 4 años, ya que las vacantes son de tuberos y argoneros”, afirmó.

Patricia Cruz dijo que “en lo que va del año se fueron 400 trabajadores enlistados para las maniobras en la Refinería de Dos Bocas. Para esta feria del Empleo se abrieron 60 vacantes para soldadores, tuberos, argomeros, paileros, así como sueldos de 7 mil pesos más mil pesos como apoyo a los foráneos de manera semanal”.

Omar Reyes

Expreso-La Razón