Empate sin valor 

No me hagan muchas preguntas, porque acaba de iniciar la segunda parte del partido de México, dijo el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, el día que la selección empataba con Polonia.

La igualada más que festejada, hubiera sido una derrota, gracias al paradón de MEMO OCHOA al penal del delantero más letal de Europa y el mundo.

Sin embargo, AMÉRICO no va por el empate, quiere la victoria total, y es el control del Congreso del Estado, donde lanzaron misiles contra su administración.

AMÉRICO calificó como las “peores infamias”, cuando se refirió a las reformas que ordenó el FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA para quitarle potestades a la Secretaría de Seguridad Pública y darle parte de sus funciones a la Fiscalía General de Justicia.

También para perpetuar el poder transexenal para el michoacano IRVING BARRIOS como Procurador General de Justicia.

Otros fiscales transexenales fueron echados de plano de sus respectivos puestos, como se dio en Nuevo León o en Veracruz, donde las cosas terminaron muy mal.

Por eso AMÉRICO empezó una lucha por el control del Congreso del Estado, un espacio que tuvieron por el poder de convocatoria al voto de Morena, pero la torpeza de los diputados locales de Morena sirvió para que los panistas los sometieran.

Uno a uno los panistas fueron comprando los votos necesarios de los diputados morenistas para tomar la mayoría en el Congreso del Estado y así arrebatarles el control de la Presidencia de la Gran Comisión. Los morenistas se vendieron y los priístas se sumaron por la alianza nacional de PAN-PRI que ejecutó ALEJANDRO MORENO para ir por las gubernaturas.

En la conferencia, los periodistas se olvidaron del futbol, los temas candentes la corrupción en las Secretarías de la anterior administración, el tema del trasvase de agua de Nuevo León a Tamaulipas y el control de las instituciones.

AMÉRICO va con todo, no quiere el empate, quiere una victoria al estilo de la selección española, aplastante, sin dudas, ni lloriqueos.

Esa mañana futbolera, casi a las doce del día, llegó a palacio la figura de la diputada local, ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJAS, la casi segura candidata del PRI a la alcaldía de ciudad Victoria.

ALEJANDRA realiza una excelente precampaña, demostró su madurez política y es el enlace del PRI en muchas negociaciones.

Esa visita a Palacio no es fortuita, es parte del diálogo que se realizan para recuperar el control del Congreso del Estado.

Nada se deja al azar, siempre se va apostando por la victoria, AMÉRICO no quiere el empate, ese no se puede festejar y no le sirve de mucho.

Por cierto, ayer anduvo en Palacio de Gobierno, el ex coordinador de delegaciones federales, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, quien sigue luchando por recuperar la confianza del mandatario. Son varios pecados los que le achacan, lo de ser cuñado de CABEZA DE VACA es lo menos, pues es no le importó a presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR cuando lo hizo su embajador.

JOSÉ RAMÓN dejó claro que regresa por un espacio, levantó la mano para ser el candidato al Senado con las filas de Morena, asegura que es uno de los más populares en la entidad, pues recuerda que fue uno de los más populares de las encuestas para seleccionar al candidato a gobernador.

Son tres los precandidatos, el alcalde de Matamoros, MARIO “La borrega” LÓPEZ; el ex alcalde de Nuevo Laredo, CARLOS ENRIQUE CANTUROSAS VILLARREAL y el propio JR.

AMÉRICO promete piso parejo, pero las escaleras siempre llegan al tercer piso.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

Por Juan Antonio Montoya Báez

Contacto:

patinadero@hotmail.com