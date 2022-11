GRAMMY para el Cachorro

Las sesiones del Congreso de Tamaulipas, van de mal en peor, hace falta una someriada en este recinto para sacar las malas vibras.

No es posible que las reuniones se cancelen a cada rato, primero que por las amenazas de bomba y ahora, porque se nos desmayó Luis René Cantú , el “Cachorrito” del pasado sexenio.

Los diputados panistas han caído en el “circo, maroma y teatro” con tal de que no se aprueben las iniciativas que plantean regresarle al cien por ciento el control de todas las dependencias a quien hoy está al frente del ejecutivo estatal.

Resulta, fíjese bien, que apenas tenía 15 minutos de haber arrancado motores la reunión de los legisladores, cuando el también presidente estatal del PAN, se desmayó.

Osea, según él, se empezó a sentir mal y de esta manera se hizo todo un alboroto en la sede del poder legislativo. llegaron los doctores, las enfermeras, lo checaron y le revisaron hasta la lengua, para ver que tenía este cuate.

Se determinó que fuera trasladado al Hospital de Alta especialidades de la ciudad, pero finalmente se determinó que era por que padece alta presión.

Ojalá que la próxima vez no sea por que lo picó un mosco y por eso tengan que interrumpir las votaciones.

Todo mundo estuvo observando a lo lejos y el “radio pasillo” ha soltado el borrego que se hizo el dormido y armó todo este show rodantero, solo de maldoso para estar provocando que se cancelara la sesión.

Lleva el récord de ser de los Congresos más obesos, flojos e improductivos que se ha tenido en Tamaulipas y eso no se debe de permitir.

Es necesario que se logre avanzar y dar los resultados correspondientes, ya no hay tiempo que perder.

El asunto se está poniendo sabroso y tarde que temprano, se les va a caer el teatrito.

Cómo ven … Le damos el Grammy por mejor actuación…o no?

¿Y ahora qué sigue en el Congreso?

DA BANDERAZO CHUCHO EN LA BORREGUERA.

El Presidente municipal porteño, Chucho Nader, dio su palabra de que estaría pavimentando la calle Venezuela y lo cumplió.

Ayer por la tarde estuvo en esta arteria acompañado de vecinos para dar el banderazo de arranque de los trabajos correspondientes.

Es una calle de más de 200 metros, a quien también le renovará la tubería de agua, para que se pueda garantizar la vida de esta.

Este sector ya tiene muy poquitas calles sin pavimentar, en esta administración se le dio un impulso importante.

En total Chucho Nader ha pavimentado más de 500 calles en la ciudad y va por más.

APAPACHAN A ARMANDO CON GRUPO MUSICAL

El alcalde de Altamira, Armando Martínez, acudió a entregar obras a la primaria de Diana Laura Riojas de Colosio.

Escuela que fue beneficiada con la rehabilitación de la techumbre y la barda perimetral, por lo que quedaron muy contentos, al grado de que, ayer que fue la inauguración, llevaron un trío musical.

Además, en agradecimiento, organizaron un almuerzo para estar conviviendo con la primera autoridad local.

Armando ha estado llegando a todos los rincones de la ciudad que tenían muchos años en el olvido, sin importar si era una escuela o una colonia, para abatir el rezago en el que se encontraban.

¡¡¡RECUERDE: NO SE VALE CHILLAR!!!

POR MARIO PRIETO