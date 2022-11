Suspenden a jueza que apareció semidesnuda y fumando en una audiencia virtual

CIUDAD DE MÉXICO.- Una jueza de Colombia fue suspendida por tres meses luego de que apareció semidesnuda y fumando durante una audiencia virtual en la corto. Aparentemente, la mujer es conocida por compartir fotografías atrevidas de sí misma en las redes sociales, por lo que el video rápidamente se volvió viral y provocó que un comité disciplinario iniciara una investigación sobre el caso.

Según la investigación realizada por la Comisión de Disciplina Judicial de Norte de Santander, la jueza violó múltiples normas administrativas al aparecer semidesnuda y fumando frente a a la audiencia virtual de la corte, por lo que se hizo acreedora a una dura sanción. “(La sala) suspende provisionalmente en el cargo de juez primero penal municipal con función de control de garantías ambulante de Cúcuta, a la doctora Heidy Vivian Polanía Franco, por el terminó de (3) meses conforme a la parte motiva”, informó la comisión en un documento.

De acuerdo con lo que se lee en el fallo de 16 páginas, la decisión se tomó luego de determinar que la forma como se vio a la jueza no fue la adecuada para el ejercicio que se encontraba ejerciendo, pues no respeto a las partes intervinientes del proceso y no cumplió el código de vestimenta que debe ser usado por los jueces en estos proceso. “Tal situación fáctica no se compadece con el esmero, respeto y circunspección con que una juez de la república debe administrar justicia, denotándose una clara falta de respeto de la funcionaria tanto por su propia investidura pública como respeto a las personas que intervinieron en la audiencia”, precisa el texto.

¿Qué se observa en el video?

La investigación, realizada por la Comisión de Disciplina Judicial de Norte de Santander, explicó que la jueza Polonia mantuvo su cámara apagada durante casi una hora; no obstante, cuando decidió encenderla apareció acostada en la cama en un estado “deplorable”, luciendo “despeinada con ojos somnolientos” y arrastrando las palabras. Fue un abogado, presente en la audiencia, quien le dijo a la mujer que su cámara estaba encendida y ella la apagó rápidamente.

Además, en el documento se menciona la importancia del caso que en ese momento estaba llevando a cabo y determina que la jueza no profundizó en los argumentos de la defensa de la persona acusada: “Se discutía la procedencia de la libertad de una persona enjuiciada por el hecho notorio público, como fue el reciente atentado con explosivos dentro de las instalaciones de una brigada militar en Cúcuta”.

¿Qué dijo la juez sobre el caso?

Luego de la decisión de la Comisión, Polonia no se quedó callada y salió a dar su versión de los hechos. Según ella no se encontraba semidesnuda en el clip y aseguró que tuvo que acostarse durante la audiencia porque sufrió un ataque de ansiedad y tenía baja la presión arterial.

En entrevista con medios locales, la mujer dijo que estaba extremadamente sobrecargada de trabajo, lo que resultó en problemas de salud mental. También afirmó que durante mucho tiempo ha sido intimidada por sus compañeros jueces en Cúcuta y amenazada con medidas disciplinarias por su forma de vestir, ya que fue investigada anteriormente por compartir fotos atrevidas de sí misma y lencería diminuta.

“Me cansé de complacer a la gente por mi tranquilidad”, dijo Polonia, quien finalizó diciendo que no cambiará su personalidad por la de los demás, pues aseguró que es incómodo seguir ciertos tipos de estereotipos.

Con información de Heraldo de México.