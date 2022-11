Por mes, 12 mujeres piden apoyo por violencia

MADERO, TAM.- Doce mujeres que sufren violencia en sus hogares, acuden cada mes al Ayuntamiento de Madero a pedir aesoría jurídica, reveló la regidora, Mayra Ojeda.

Dijo lo anterior durante la entrega a mujeres, en la plaza Isauro Alfaro, de folletos con información detallada sobre el maltrato.

Lo anterior se hizo en el marco del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

“A mi cubículo sí llegan muchas mujeres pidiendo apoyo de asesoría jurídica porque han sido violentadas no solamente física y sicológicamente por los padres de sus hijos, por sus parejas sentimentales, sino que también existe la violencia patrimonial cuando el hombre o el papá o el jefe de la familia las condiciona con un tema económico, que si no hace la comida en la casa ya no van a estudiar o que si no atienden a los hermanos”, destacó.

“Sí tenemos muchos casos, por lo menos a la semana vienen de dos a tres mujeres a pedir un tipo de asesoría jurídica la cual se les da, se canaliza al Instituto de la Mujer y hay otras tantas que de manera personal de acuerdo a lo complicado del asunto, las asesoro, esto de manera personal”, explicó.

Dejó en claro que actualmente las mujeres ya no se sienten seguras, toda vez que fueron cancelados programas de apoyo a refugios para víctimas de algún tipo de violencia.

“Tenemos que salir y decirle a la ciudadanía en general, a mujeres y hombres, cuales son los tipos de violencia y qué acciones ejercemos debido a la costumbre, al machismo que por años se ha ido heredando de familia en familia”, comentó.

Por Benigno Solís