A oleada de venezolanos, ganancia de cibernautas

Reynosa.- Ante la oleada de migrantes venezolanos en Tamaulipas, algunas personas aprovechan y les ofrecen a través de redes sociales en internet diversos servicios y algunos “apoyos” que son por lo menos polémicos.

La propia comunidad de estas personas sudamericanas en Tamaulipas ha creado entre otras, 3 cuentas en Facebook para quienes desde Reynosa luchan por su ingreso a Estados Unidos, se quedaron a residir en esta frontera o están en tránsito.

Dos de estos grupos en Facebook son públicos: Venezolanos en Reynosa Tamaulipas y Venezolanos en Reynosa y otro también llamado Venezolanos en Reynosa es privado.

Dos más están dirigidos a migrantes de ese país en el puerto de Tampico: Venezolanos en Tampico Tamaulipas y Venezolanos en Tampico, Tamaulipas, ambos grupos son públicos.

Pese a que no había generado alguna reacción, una publicación del pasado 30 de octubre destaca en el grupo Venezolanos en Reynosa. “Alguna chica sin compromiso sentimental (no importa que tenga hijos) que desee quedarse en México (Reynosa) y quiera arreglar su situación legal a travez del matrimonio con un mexicano”.

El mensaje lo dejó a las 9 de la mañana de ese día un hombre identificado como Gonzalo Frías, quien en la información de su perfil se dice soltero, originario de Villahermosa, Tabasco, con “comienzo de los estudios” en la Universidad Juárez Autónoma de ese mismo Estado y residencia en la vecina Monterrey, Nuevo León.

Hasta este lunes el ofrecimiento de Gonzalo no había recibido algún comentario ni like (me gusta) u otro tipo de reacción de las venezolanas del grupo integrado por 478 miembros.

Esta página ofrece desde envíos de paquetes a Venezuela, empleo, venta de cenas navideñas y de fin de año que llevan como platillo principal la hallaca: un tamal en hoja de plátano con pollo, res o carne de cerdo.

Y también transferencias de dinero de México a Venezuela o de allá para acá, a través de “Banesco, Mercantil, Provincial, Bod, Venezolana del Crédito y Banco de Venezuela, Pago Movil”, todas entidades venezolanas.

En la página Venezolanos en Reynosa Tamaulipas sobresale la publicación que hizo Sac Luz: “Hola, soy venezolana, estoy en Perú y quisiera migrar para Reynosa, que recomendación me dan?” Publicada así ya casi un año, el 13 de marzo de 2021, mantiene su vigencia por tratarse de la realidad “nuestra de cada día” de decenas de venezolanos que como ella quieren incluir a Tamaulipas en su camino a Estados Unidos.

“Solo que te cuides mucho amiga”, recomendó Rafael Alejandro González a Sac Luz; Israel Gómez cuestionó con un “por qué?” y Hortensia González remató: “es una zona de las más peligrosas por narco en el país”.

El pasado 10 de mayo de 2022, Jesús Alberto Hernández dejó un llamado de auxilio en el mismo grupo: “Buenas tardes, tengo 3Dias acá en Reynosa vengo viajando desde Venezuela alguna mano amiga que me ayude con información sobre algún refugio o trabajo ya que se me acabo el dinero que tenía y así poder ir solventando mi situación actual en esta cuidad Gracias”.

Una cuenta de Facebook más, llamada venezolanos en Matamoros tamaulipas, de apenas 77 miembros y de carácter público, lanzó el pasado 30 de julio un “servicio social” parecido al de Gonzalo Frías: “Buenas noches alguna amistad con una chica de este grupo”. Francisco Mendiola, con trabajo en The Home Depot México y quien estudió en Universidad del Atlántico, según su perfil, tuvo un poco más de suerte que Gonzalo. A la fecha su publicación ya fue vista por otras 48 personas en ese grupo.

Por Magdiel Hernández