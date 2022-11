Fuera de la batalla por el Senado

Las elecciones extraordinarias en Tamaulipas para la vacante en el Senado, es un hecho, les guste o no! Aunque vemos que desde la cámara alta los ‘panuchos’ y los traidores (como arrastrados) del PRI están tratando de meter la pata a este proceso, pero no van a poder, la elección va porque va.

En Morena es muy claro que Mario López ha levantado la mano y hasta (se aceleró un poco pidiendo licencia a la alcaldía, pero lo hizo) mostrando que va en serio.

Hace unos días se apuntó el Diputado Federal Erasmo González y esto le pone más sabor al caldo, porque es un hecho que, sea quien sea el abanderado, será el puntero en la próxima campaña.

Y esto tiene nerviosos a los ‘panuchos’, bueno a algunos, porque a muchos les vale un reverendo cacahuate, todavía hay muchas heridas abiertas por algunos errores y horrores que hizo la pasada administración estatal.

Los únicos que medio como que le juegan al loco que se preocupan es René Cantú, alias el Cachorro, así como Gerardo Peña, pero de ahí en fuera, a nadie.

La neta, todo mundo pensamos que el candidato sería el Cahorrito o Gerry, pero como que se rajaron a último momento, pues saben que jugar en la contienda extraordinaria es como ponerse la soga al cuello… solitos. A Luis René Cantú, todo mundo lo ve, como un juguete del pasado Gobierno ‘panucho’, por eso no tiene liderazgo y todo mundo lo tacha de títere.

El único que podría ser un excelente candidato es Chucho Nader, alcalde de Tampico, porque tiene hechos y resultados, por eso se mantiene como el mejor alcalde del país, pero seguramente habrá de seguir trabajando todos los días, como lo ha hecho en los últimos cuatro años por la comuna porteña.

No hay ninguna otra carta fuerte en Acción Nacional, por eso nadie ha levantado la mano, y nadie quiere participar, por que no se quieren quemar en un proceso que los guindas ya tienen en el bolsillo.

La realidad en el Partido Acción Nacional de Tamaulipas es crítica, pues a partir del primero de Octubre quedaron decapitados y cada día que ha transcurrido se han debilitado. Sus problemas internos que heredaron de los 6 años que han sido Gobierno los está dividiendo y haciendo papilla.

Van a llegar totalmente derrumbados a la contienda, sin ser una amenaza para las hormigas. No darán batalla en las próximas campañas, yo creo que ni risa, por el contrario van a dar pena, les estarán cobrando la factura en las urnas.

HACEN JUSTICIA A MIGUEL SOTELO

La senadora de Morena por Tampico, Lupita Covarrubias, está estrenando secretario particular y se trata del tampiqueño Miguel Sotelo.

La neta, un morenista fundador, que le hicieron justicia, porque muchos otros lograron cargos y chamba, antes de él.

Es la primera vez que, de esta manera, se le reconoce su trabajo y trayectoria en este partido. Miguel es un abogado de la zona y está dedicado de lleno en apoyar a la Senadora, la acompaña a la Cámara para estar al pendiente de su agenda y compromisos.

NINGÚN DETENIDO EN QATAR

Me cae que el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, no desaprovecha ni el día del nopal para colgarse en las redes sociales, mucho menos el mundial.

Pues, muy preocupado, ayer informó en sus redes sociales, que había estado en contacto con el Gobierno de Qatar y que le reportaron que, como parte del saldo del encuentro de la selección mexicana vs Argentina, afortunadamente, no hubo ningún mexicano detenido.

Y de paso, esta corcholata, aprovechó para estar vigente en medio de las cámaras y los micrófonos.

Este cuate ni el fin de semana quiere dejar de verse en la tele y en las redes sociales.

CONVIERTEN PRI ALTAMIRA EN CHANGARRO

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Altamira se ha convertido en un changarro de venta de ropa, y eso no es malo, lo malo es que se esfumaron esos políticos de hueso colorado que antes querían ser los dueños y amos del partido. Ahora no se paran ni a barrer la banqueta 10 minutos, ahora le sacan la vuelta, porque no tienen ni para pagar la luz. Recuerde : ¡No se vale Chillar!